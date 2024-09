Kolesarji na svetovnem prvenstvu morajo danes opraviti z 273,9 km dolgo traso od Winterthurja do Züricha z okoli 4500 višinskih metrov. Za enega bolj ikoničnih prizorov na dirki je malce več kot 208 kilometrov do cilja poskrbel Kanadčan Michael Woods, ki so ga kamere ujele, ko si je kar med vožnjo mirno privoščil obed iz plastične posode. Da bi bil pripravljen na izjemno zahtevno dirko, je Woods želel zaužiti dodatne ogljikove hidrate. Medtem ko se večina kolesarjev na poti odloči za gele, je Woods prejel plastično posodo in nato spretno brez rok manevriral kolo in pojedel načrtovani obrok z rižem. "Prvič v življenju vidim kaj takšnega," je bil le eden izmed komentarjev na socialnih omrežjih, kjer je Woods požel ogromno pozornosti.

"I've never seen this before!" 😂



An unconventional mid-race snack option for Michael Woods! 🍚 #Zurich2024 pic.twitter.com/hkBgISR1X9 — Eurosport (@eurosport) September 29, 2024

V kanadski reprezentanci so si poleg Woodsa mesto priborili še Derek Gee, Pier-Andre Cote in Guillaume Boivin.

