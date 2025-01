Bi lahko vojna v Kongu preprečila svetovno kolesarsko prvenstvo v Ruandi?

Afriška celina bo septembra letos prvič gostila svetovno prvenstvo v cestnem kolesarstvu, kar bi morala biti izjemna promocijska priložnost za ta del sveta, a lahko se zgodi, da bo športni dogodek zameglil ali celo preprečil državljanski konflikt v Demokratični republiki Kongo, sosednji državi Ugande, ki bo gostila najboljše kolesarje sveta.

Spopadi med uporniško skupino M23, ki jo podpira ruandska vlada, in kongovskimi silami so se namreč v začetku januarja znatno okrepili, pri čemer je M23 s podporo Ruande prevzela nadzor nad obsežnim delom ozemlja na vzhodu DR Kongo in nad večjim delom mesta Goma, poroča STA.

Člani uporniške skupine M23 patruljirajo po ulicah sredi spopadov med uporniki M23 in oboroženimi silami Demokratične republike Kongo (FARDC) v Gomi, provinci Severni Kivu v vzhodni Demokratični republiki Kongo. Foto: Reuters

V večdnevnih intenzivnih spopadih je bilo doslej ubitih več kot sto ljudi, skoraj tisoč je bilo ranjenih, poroča Slovenska tiskovna agencija. Zaostritev konflikta je sprožila zaskrbljenost v mednarodni skupnosti. Številne države v regiji, pa tudi Združeni narodi, Evropska unija in ZDA so pozvali k ustavitvi spopadov.

Zaostreni položaj bi lahko sprožil razmišljanje o menjavi lokacije letošnjega svetovnega prvenstva v cestnem kolesarstvu, kjer bo Tadej Pogačar skušal ubraniti naslov svetovnega prvaka. Ali bi lahko nadaljevanje konflikta zahtevalo iskanje novega prizorišča za svetovno prvenstvo v cestnem kolesarstvu?

Belgijski strokovnjak za športni marketing in organizacijo dogodkov Gert Van Goolen, ki s svojo agencijo Golazo deluje v Afriki, je v pogovoru za De Afspraak pojasnil, zakaj kljub zaostreni situaciji še vedno vztraja pri organizaciji športnih dogodkov na tej celini. Dejal je, da so v tem primeru le podizvajalec Afriške kolesarske zveze, svetovno prvenstvo pa je še vedno pod okriljem Mednarodne kolesarske zveze (UCI). "UCI podrobno spremlja stanje v Ruandi in mi jim sledimo," je dejal.

Razlogov za prestavitev prvenstva trenutno ni, se pa to lahko spremeni

Po besedah Van Goolena trenutno ni razlogov za ustavitev organizacije svetovnega prvenstva, ne izključuje pa možnosti, da bi se to v prihodnje spremenilo. "Mogoče je, da bo vojna na vzhodu Demokratične republike Kongo," je priznal Belgijec. "Konflikt v regiji traja že dlje časa, so se pa zadeve zaostrile šele v zadnjem obdobju. Počakati moramo, da vidimo, kako se bodo stvari razvijale."

Ruanda v različnih mednarodnih poročilih že več let dosega slabe ocene. "Vprašanje je, kje potegnete črto," pravi Van Goolen. "Kdaj rečete: 'To ni več sprejemljivo'? O tem moramo razmisliti."

Kigali Foto: Shutterstock

Na vprašanje novinarja medija De Afspraak, ali se mu ne zdi, da režim njegovo agencijo izrablja v svoje namene, je Van Goolen jasen, da ne. "V mojih očeh ne gre za sportswashing (gre za strateško prakso, kjer vlade, korporacije ali posamezniki uporabljajo šport za izboljšanje svoje javne podobe in preusmerjanje pozornosti od negativnih dejanj ali ugleda, op. a.). Denarja ne dobivamo od diktatorja, nas plačuje Afriška kolesarska zveza," je zatrdil Van Goolen in dodal: "Slišal sem veliko zgodb ljudi, ki so bili v Ruandi ali tam živijo, in to so zgodbe o čudoviti državi, ki se hitro razvija. Zagotovo ni nič narobe z oglaševanjem turizma v svoji državi?" s hipotetičnim vprašanjem zaključi belgijski strokovnjak za športni marketing in organizacijo dogodkov.

Svetovno prvenstvo v cestnem kolesarstvu bo v Kigaliju v Ruandi med 21. in 28. septembrom. Slovenska reprezentanca bo na cestni dirki nastopila z devetimi kolesarji. Kot je v intervjuju za Sportal povedal selektor Uroš Murn, bo Slovenija na prvenstvu nastopila z vsemi reprezentancami, tudi z mladinsko in člani do 23 let. Danska in Nizozemska bosta zaradi visokih stroškov na prvenstvu nastopila zgolj s člansko ekipo.

