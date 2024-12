Konec septembra prihodnje leto bo Kigali v Ruandi prizorišče svetovnega prvenstva v cestnem kolesarstvu. Selektor Uroš Murn, ki bo slovensko člansko vrsto vodil še en olimpijski cikel (do Los Angelesa 2028) je v intervjuju za Sportal napovedal, da je ogled trase, ki je zelo pomemben del priprave za dirko, načrtovan za mesec marec, ga pa skrbijo virusi in finančna plat projekta, saj so hotelirji v Kigaliju že zdaj močno navili cene. Visok strošek bo predstavljala tudi logistika selitve opreme na afriško celino.

Intervju: Uroš Murn

Novembra ste se s kolesarji, vključno s Tadejem Pogačarjem, in osebjem dobili na neformalnem srečanju v eni od dolenjskih gostiln, kjer ste se verjetno dotaknili tudi prihodnje sezone in ponovnega lova na mavrično majico. Takšno srečanje je verjetno zelo pomembno v luči ustvarjanja kemije v ekipi?

Res je. To je podobno kot v podjetju, ko se vsi sodelavci dobijo na neformalnem srečanju in je sproščenost na višjem nivoju kot običajno, čeprav moram reči, da je bilo tudi na svetovnem prvenstvu v Zürichu vzdušje v ekipi zelo dobro.

Najboljši slovenski kolesarji in osebje so se konec novembra srečali na neformalnem srečanju. Foto: Facebook/Gostilna Vovko

No, tukaj je razlika ta, da na našem novembrskem srečanju ni bilo nobenih medijev, nihče nas ni fotografiral, nobenega nadrejenega, ki bi te usmerjal, ni bilo, nobenega protokola. Skratka, na tem srečanju se dobimo kolesarji in osebje, ki skrbi zanje, od fizioterapevtov, mehanikov, maserjev, tudi zdravnik Krištof Knap je bil zraven. Vsi smo bili na kolesu.

Ste že glasno govorili o svojih ciljih?

Ne, o tem se ne pogovarjamo, vsi pa seveda razmišljamo enako.

Uroš Murn med pogovorom za Sportal Foto: Alenka Teran Košir

Čez devet mesecev bomo v Kigaliju v Ruandi spremljali nov boj za mavrično majico svetovnega prvaka v cestnem kolesarstvu. Kdaj imate v načrtu ogled trase?

Ogled trase in hotelov, kjer bi lahko bili nastanjeni, smo imeli v načrtu že jeseni, vendar se je takrat v Ruandi širil virus z zelo visoko stopnjo smrtnosti (virus marburg, op. a.), zato smo obisk prestavili. Najverjetneje bomo ogled trase opravili spomladi, verjetno že marca. Kolesarska zveza Slovenije na tem nivoju dela zelo dobro in ničesar ne prepuščamo naključju.

Kako bi ocenili zahtevnost trase na daljavo?

Menda je trasa še težja kot v Švici, je pa dejstvo, da so kolesarji tisti, ki dirko naredijo težko oz. manj zahtevno.

Cestna dirka članov bo dolga 267.5 kilometra in ima skoraj 5.500 višinskih metrov. Zahtevna bo tudi trasa za vožnjo na čas. Kolesarje čaka 40,6 kilometra in 680 višinskih metrov. Slovenija bo imela na cestni dirki članov devet mest, na kronometru pa bosta lahko nastopila dva slovenska kolesarja.

Omenili ste virus. Se bodo kolesarji pred odhodom na afriško celino morali cepiti?

V Ruandi so prisotni trije virusi – malarija, mrzlica in še en, proti katerim se je treba cepiti, se pa da odpornost pridobiti tudi s tableti. Za protokol glede tega bo poskrbel zdravnik Krištof Knap, ki je že preučil, kaj je za kolesarje optimalno v izogib temu, da bi vplivalo na njihovo splošno pripravljenost.

Zasledila sem podatek, da bo strošek potovanja in nastanitve v Ruando podoben strošku svetovnega prvenstva v Avstraliji. Hotelirji naj bi močno navili cene hotelskih storitev, potem so tukaj še letalske karte …

Foto: Guliverimage Res je, hotelirji so za desetkrat podražili cene, kar je res neverjetno. Če je bila cena hotelske namestitve še pred dvema letoma 50 evrov na dan, bo v času svetovnega prvenstva cena poskočila na 500 evrov dnevno, kar pa ne pomeni, da bodo zvišali kvaliteto storitev, ampak zgolj in samo ceno.

Ali morajo kolesarske reprezentance biti nastanjene v hotelih, ki jih predlaga Mednarodna kolesarska zveza?

Ne, lahko smo nastanjeni kjerkoli, a dejstvo je, da v Kigaliju ni dovolj dobrih hotelov, kar bodo izkoristili najboljši hoteli in navili cene.

Mi sicer še vedno upamo, da se nam bo uspelo dogovoriti kaj podobnega, kot nam je uspelo za zadnje svetovno prvenstvo v Švici, ko je Filip Andrej našel Športni center za razvoj vrhunskega športa OYM, kjer so imeli ravno dovolj sob za naše potrebe.

Na koncu se je to izkazalo za najboljšo možno opcijo, tudi cenovno, da o samem servisu sploh ne govorim. Verjetno v nobenem hotelu v Zürichu ne bi imel podobne.

Danska kolesarska zveza je že sporočila, da na svetovno prvenstvo v Kigali v Runadi zaradi visokih stroškov ne bo poslala mladinske reprezentance in reprezentance članov do 23 let. Kako glede tega razmišljate v slovenski izbrani vrsti?

Res je in mislim, da ne bodo edini, ki se bodo tako odločili. Prvič zaradi stroškovnega vidika, drugič zato, ker bo prvenstvo na visoki nadmorski višini (glavno mesto Kigali leži na nadmorski višini 1.850 metrov), na katero se moraš prej privaditi, kar je spet povezano s stroški, tretjič pa je potovanje v Ruando rizično zaradi virusov in cepiva ali tablet, ki sodijo zraven.

Mi bomo na svetovno prvenstvo poslali vse ekipe in jim zagotovili maksimalno podporo, ki jim jo lahko nudimo, se pravi od zdravnika, kuharja, maserja …

Je kdo od naših profesionalnih kolesarjev že sporočil, da ne želi biti del odprave na svetovno prvenstvo? Bodisi zaradi časovnice, konfiguracije terena bodisi prepovedi s strani ekipe …

Ne, res pa je, da se o tem konkretno še nismo pogovarjali.

Na članski cestni dirki svetovnega prvenstva bomo prihodnje leto imeli kar devet mest, eno dodatno nam prinaša dejstvo, da imamo v svojih vrstah svetovnega prvaka.

Pričakujem, da se bodo vsi najboljši slovenski kolesarji odzvali na vabilo, razen seveda, če pride do poškodb, če kdo ne bo v formi in podobno.

Prihodnje leto bomo v svetovni seriji imeli kar devet kolesarjev, kar se lepo izide (Tadej Pogačar, Primož Roglič, Matej Mohorič, Jan Tratnik, Luka Mezgec, Domen Novak, Matevž Govekar, Gal Glivar in Žak Eržen), seveda pa lahko računamo tudi na Jako Primožiča in Matica Žumra, ki sta bila na prvenstvu že letos.

Murn s Pogačarjem in Rogličem na novinarski konferenci pred cestno dirko na SP v Zürichu Foto: Guliverimage

Koliko mest imamo v vožnji na čas?

Kronometer lahko vozita dva, a si bo še pred razmišljanji o imenih treba ogledati progo in na podlagi tega sprejeti odločitev. Ampak kakorkoli, za nas je prioriteta cestna dirka.

Leta 2026 bo svetovno kolesarsko prvenstvo gostil kanadski Montreal, leto pozneje se bo kolesarska smetana ustavila v francoskem departmaju Haute-Savoie (2027), kjer bodo tako kot lani v Glasgowu združena vsa kolesarska tekmovanja, leta 2028 pa bo prvenstvo v Abu Dabiju v Združenih arabskih emiratih.

Dirka po Španiji se bo končala 14. septembra 2025, torej dva tedna pred cestno dirko svetovnega prvenstva, ki bo na sporedu 28. septembra 2025. Bi lahko to bila težava za Pogačarja, če se odloči za nastop na španskih cestah?

Ne, to je dobro, pravzaprav idealno. Bomo pa še videli, Tadej bo najverjetneje nastopil na Vuelti, za Primoža pa bomo še videli.

Še beseda ali dve o evropskem prvenstvu, ki letos ne bo v terminu kanadskih klasik, ampak bo na sporedu v začetku oktobra (1. do 5. oktober) …

Res je, evropsko prvenstvo se tokrat res ne križa s Kanado, imamo pa drug problem, saj je med svetovnim in evropskim prvenstvom samo teden dni razmaka.

Fantje se bodo iz Afrike vrnili v torek ali sredo, vsi bodo utrujeni in vprašanje je, kaj bo potem z evropskim prvenstvom.

Spet gre za slab termin, evropsko prvenstvo bi moralo biti na sporedu vsaj še teden dni pozneje.

Z vidika tega se mi tudi zdi, da nekatere evropske reprezentance mladincev in kolesarjev U23 ne bodo poslale na svetovno prvenstvo ravno zato, ker jih bodo raje na evropsko.

V mlajših kategorijah je namreč tudi evropsko prvenstvo zelo pomembno, precej bolj kot to velja za člansko kategorijo.

Anže Ravbar je lani osvojil naslov evropskega mladinskega prvaka. Foto: Guliverimage

Na prihodnjem EP in SP v mladinskih kategorijah naj ne bi nastopali kolesarji, mlajši od 23 let, ki imajo pogodbe v prokontinentalnih ekipah in ekipah svetovne serije. Kakšno je vaše mnenje o tem?

Moje stališče je, da danes premlade fantje vključujejo v profesionalne kolesarske ekipe. Samo letos je bilo par primerov, ko ti mladi fantje enostavno niso zmogli prenesti pritiska, ki ga profesionalno kolesarstvo prinaša s seboj.

Samo poglejmo si primer kolesarja Ineosa (Leo Hayter, op. a.), ki je kariero končal zaradi psihičnih težav, pa še precej drugih, ki niso tako znani in jih širša javnost ne pozna. Mislim, da je vse skupaj prezgodaj, bo pa čas pokazal, ali je to pravilna pot ali ne.

Moramo pa vedeti, da se vse manj otrok ukvarja s športom in tudi v kolesarstvu bo čez leta ta bazen vedno manjši.

Kolesarji na evropskem in svetovnem prvenstvu vozijo brez radijskih povezav. Kakšno je vaše mnenje o tem? Bi vi tak sistem obdržali?

Za naše fante je bolje, da radijskih povezav ni, saj so fantje zelo pametni in smo v prednosti, če jih ni.

Kaj pa menite o pobudi, da bi z varnostnega vidika vsaj eden iz reprezentance imel povezavo s spremljevalnim avtomobilom?

Ne vem, mislim, da je o tem brezpredmetno razpravljati, dokler tega ne uvedejo. Če bi bilo, bi bilo … kaj pa vem. Ko bo, se bomo temu že prilagodili.

Konec leta se vam izteče selektorski mandat. Ste se prijavili na razpis?

V bistvu sploh ni bilo razpisa, ampak je Odbor za cestno kolesarstvo vsem trem potrdil še en mandat. (Nace Korošec ostaja selektor mladinske reprezentance, Martin Hvastija bo še naprej vodil mlajše člane, Murn pa člane. V ženski konkurenci odločitve glede selektorjev še ni, op. a.).