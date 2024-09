Čustveni prizori v cilju: svetovni prvak Tadej Pogačar v objemu zaročenke #video

Tadej Pogačar je po novi izjemni predstavi, s katero se je v Zürichu pripeljal do tako želene mavrične majice svetovnega prvaka, svojim čustvom pustil prosto pot. Prvi objem je bil namenjen zaročenki, kolesarki Urški Žigart, in kolegom iz reprezentance, ki so prispevali pomemben delež k novemu uspehu za slovensko kolesarstvo.