Veselje v slovenskem taboru je bilo neizmerno. Foto: Guliverimage Novemu svetovnemu prvaku sta se poklonila tudi predsednica države dr. Nataša Pirc Musar in predsednik vlade dr. Robert Golob:

🥇 🚴 Preprosto neverjetno! 😮 Vožnja, ki se bo z mavričnimi črkami zapisala v zgodovino kolesarstva. @TamauPogi je v velikem slogu potrdil, da je najboljši kolesar na svetu. Iskrene čestitke izjemnemu Tadeju in celotni slovenski ekipi. 👏 🇸🇮 #Zurich2024 #ifeelSlovenia pic.twitter.com/fyVxE2bPnh — Nataša Pirc Musar (@nmusar) September 29, 2024

Na Eurosportu ploskajo trojni kroni Tadeja Pogačarja, zmagi na Giru, Touru in svetovnem prvenstvu v eni sezoni:

Tadej Pogačar is World Champion 🤩🌈



Attacking with 100km to go, the Slovenian completes the triple crown of the Giro, Tour de France and Worlds in one season 👏#Zurich2024 pic.twitter.com/SkzXDXXNv9 — Eurosport (@eurosport) September 29, 2024

Zgodovinsko, pravijo na Mednarodni kolesarski zvezi:

HISTORIC 👑👑👑



Men Elite UCI World Champion 🌈 for Tadej Pogačar,#Zurich2024 pic.twitter.com/TGJ4CLoiO1 — UCI (@UCI_cycling) September 29, 2024

That was one hell of a bike race🤯



Men Elite Road Race Podium ⤵️



🥇 Tadej Pogačar 🇸🇮

🥈 Ben O'Connor 🇦🇺

🥉 Mathieu van der Poel 🇳🇱#Zurich2024 pic.twitter.com/MqAPOfFOYT — UCI (@UCI_cycling) September 29, 2024

Nad pogledom na zmagovalni oder in predvajanjem slovenske himne, so navdušeni tudi pri Slovenski turistični organizaciji:

🎶 The Slovenian Anthem Plays, and Pogačar Stands Victorious! 🇸🇮🥇



The moment the Slovenian anthem filled the air as Tadej Pogačar took the podium as the Men’s Elite Road World Champion 🌈 is one we’ll never forget. @TamauPogi #ifeelslovenia pic.twitter.com/3Sy898cMfi — Feel Slovenia (@SloveniaInfo) September 29, 2024

Wow wow wow! Congratulations Tadej Pogacar 🇸🇮🤩



World Road Race Champion 2024 🌈🥇🌟👏👏👏 #Zurich2024 pic.twitter.com/63rGWipIE8 — Pro Cycling Trumps (@procycletrumps) September 29, 2024

Navdušen je tudi Matej Mohorič, ki je zaradi poškodbe žal moral odpovedati nastop na prvenstvu:

Tudi Benji Naesen, priljubljen kolesarski vloger je navdušen nad slovensko mojstrovino, manj pa njegovo navdušenje deli njegov maček Remco.

TADEJ POGAČAR IS WORLD CHAMPION! 🌈



It was only a matter of time before Pogačar took the rainbow jersey, but it had to be the Tadej way, with a 100 KM attack, linking up with Tratnik and venturing solo. Slovenian masterclass. 👏



Our cat Remco is unimpressed. 😂 #Zurich2024 pic.twitter.com/bhDdZkCCBq — Benji Naesen (@BenjiNaesen) September 29, 2024

Nad presežki Pogačarja je navdušen tudi biatlonec Jakov Fak:

