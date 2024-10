Če je bila do nedelje morda za koga dilema, kdo je najboljši kolesar v zgodovini, je legendarni belgijski kolesar Eddy Merckx, ki mu je do zdaj pripadal naziv najboljšega v zgodovini, s svojimi jasnimi besedami stvari postavil na svoje mesto. "Povsem očitno je, da je Pogačar boljši od mene," je 79-letni Merckx brez težav priznal po neverjetni predstavi 26-letnega Slovenca na nedeljski cestni preizkušnji svetovnega prvenstva v Zürichu.

Vse odkar je Tadej Pogačar leta 2019 stopil na pot profesionalnega kolesarja in že v prvi sezoni začel nizati izjemne rezultate, so ga mnogi začeli označevati za najboljšega kolesarja po obdobju Eddyja Merckxa. A tudi sam Merckx od nedelje naprej brez težav priznava, da ga je Pogačar, ki je v nedeljo postal ne samo svetovni prvak, ampak tudi komaj tretji kolesar v zgodovini, ki je osvojil t. i. trojno krono (zmaga na Giru, Touru in svetovnem prvenstvu v isti sezoni) s svojimi predstavami že presegel.

O tem se je razgovoril v pogovoru za francoski športni časnik L’Équipe. "Globoko v sebi sem se tega že zavedal po letošnjem Touru, a od svetovnega prvenstva naprej o tem ni več nobenega dvoma."

Belgijca navdušuje predvsem način, na katerega je Pogačar v nedeljo pripeljal do veličastne zmage in naslova svetovnega prvaka, potem ko je na presenečenje vseh, tudi sebe, napadel 101 kilometer pred ciljem, se s pomočjo reprezentančnega kolega Jana Tratnika preselil v močno ubežno skupino, nato pa od 51. kilometra vozil sam. Tudi Merckx je v svoji karieri navduševal s podobnimi samostojnimi akcijami, a priznava, da si sam na svetovnem prvenstvu nikoli ne bi drznil napasti 100 kilometrov pred ciljno črto.

Foto: Guliverimage "Seveda ne moremo primerjati različnih obdobij, ampak Pogačar je res neverjeten kolesar," je poudaril Merckx. "Sam na svetovnem prvenstvu nikoli nisem napadel 100 km pred ciljem in to, kar je storil on, je nekaj nepredstavljivega. To je nekaj, česar se bomo še dolgo spominjali. V primerjavi z Mathieujem van der Poelom in Remcom Evenepoelom je veliko tvegal, a se tega ni ustrašil. V takih trenutkih ugotoviš, kako velik šampion je Pogačar. Povsem neobičajen je," je slovenskega šampiona pohvalil Belgijec, ki je v karieri dosegel 279 zmag, med katerimi so tudi zmage na vseh petih spomenikih (Pogačarju manjkata še zmagi na dirki MiIano–Sanremo in Pariz–Roubaix) in vseh tritedenskih dirkah (Pogačarju, ki ima pri komaj 26 letih že 86 zmag, manjka le še zmaga na Vuelti).

