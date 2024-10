Torres, do zdaj član razvojne ekipe UAE Emirates, je bil letos drugi na eni najprestižnejših dirk za mlajše kategorije Tour de l'Avenir, na kateri je dobil dve gorski etapi, eno, ki se je končala na Colle de Finestre, s prednostjo več kot štirih minut.

👋🇪🇸 We’re thrilled to announce that Pablo Torres will join the team from 2025!



¡Bienvenido, Pablo!#UAETeamEmirates #WeAreUAE pic.twitter.com/UYtiyg8FG3 — @UAE-TeamEmirates (@TeamEmiratesUAE) October 8, 2024

"Sanjal sem, da pridem v moštvo UAE Emirates. To, da bom še naprej obkrožen z istimi ljudmi kot doslej in da bom vozil z najboljšimi kolesarji na svetu, me vznemirja in navdaja z navdušenjem. Podpora, ki sem jo imel letos, je bila enkratna in vesel sem, da bom dolgo del te ekipe. Trdo sem delal za ta korak, zdaj pa bo moja naloga razvoj, čaka me še veliko dela, da ekipi pokažem najboljšega sebe," je po podpisu pogodbe dejal 18-letni Španec.

Foto: Unipublic/Sprint Cycling Agency

Soler: Smo kot družina

"Vesel sem, da lahko nadaljujem v ekipi UAE Emirates, in hvaležen za zaupanje. V njej usklajujem osebne ambicije in pomoč sotekmovalcem, to je mešanica, v kateri uživam. Ekipa ima za sabo odlično obdobje in verjamem, da se bo to nadaljevalo. Tudi vzdušje v njej je odlično, smo kot družina," pa je za spletno stran ekipe dejal Soler.