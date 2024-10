Primož Roglič končal sezono

"Dolga sezona je prišla h koncu. Primož in strokovna ekipa so se odločili, da pod letošnjo sezono potegnejo črto," so zapisali pri njegovi ekipi Red Bull - BORA - hansgrohe.

Na Dirki po Franciji so se mu načrti izjalovili

In kako je potekala sezona za slovenskega šampiona v novi ekipi, v katero je prestopil po koncu lanske? Leto 2024 je bilo pri Primožu vse podrejeno Dirki po Franciji. Tudi ekipa se mu je v celoti podredila in se od njega veliko učila. Formo je tempiral, da bo najboljši na štartu Toura v Firencah. Osvojil je Kriterij po Dofineji, kar je bil najboljši mogoči obet, pa čeprav brez padcev do takrat ni šlo. Dvakrat se je namreč znašel na tleh na Dirki po Baskiji in jo moral predčasno končati.

A ni bil edini s težavami v tem delu Španije. Bistveno huje jo je skupil Vingegaard, dirko pa je pred ciljem končal tudi Remco Evenepoel. Tour de France je začel obetavno, se dvigoval, a se je na žalost spet ponovil že videni scenarij. Usodna je bila 12. etapa, v kateri je grdo padel pri veliki hitrosti. To se je zgodilo že drugič na Touru 2024 in kmalu je postalo jasno, da dirke ne bo mogel nadaljevati.

Četrtič v karieri je postal kralj Vuelte. Foto: Guliverimage Kaj je sledilo? Znan scenarij. Rehabilitacija in pogled proti njegovi Vuelti. V Španijo je pripotoval z vidnimi bolečinami v hrbtu, a je stiskal zobe in skupaj z ekipo verjel, da lahko ponovi veliko zmagoslavje. Četrtič v karieri.

Hitro je oblekel rdečo majico vodilnega in se veselil zmag v četrti in osmi etapi. Dva dneva je bil lastnik rdeče majice, ko je v šesti etapi z napadom od daleč vse v karavani presenetil Ben O'Connor in si prikolesaril lepo prednost.

Četrtič postal kralj Vuelte

Dva tedna je lomil njegov naskok, bil vmes tudi kaznovan z 20 sekundami pribitka, ker je po taktični menjavi kolesa za ekipnim avtom v zavetrju iskal priključek do glavnine. Vodilni položaj si je zagotovil v 20. etapi in ga zadržal do konca, vse skupaj pa nadgradil s suvereno vožnjo v kronometru, v katerem je deklasiral neposredne tekmece za skupno zmago.

Zdaj se lahko pohvali s štirimi zmagami na Vuelti, s čimer se je izenačil s Špancem Robertom Herasom, ki mu je podvig uspel v letih 2000, 2003, 2004 in 2005. Slovenski kolesar je do velikih skalpov prišel v letih 2019, 2020, 2021 in 2024.

Skupno je tako pri petih zmagah na Grand Tourih, potem ko se je lani veselil na Giru.

Zdaj si bo lahko vzel več časa za družino. Foto: Guliverimage

Po koncu Vuelte smo ga videli na delu še na svetovnem prvenstvu v Zürichu in dveh italijanskih klasikah, kjer pa forma ni bila več takšna, kot si je verjetno želel.

Zdaj bo misli in čas v celoti usmeril k družini in si vzel nekaj časa za oddih, nato pa bo fokus na pripravah na leto 2025, ki bo spet prineslo številne vrhunce.

Še prej ga v nedeljo čaka njegov Zlati krog z dobrodelno noto. Tokrat v Novi Gorici.