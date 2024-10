Pogačarjev moštveni kolega najboljši na Hrvaškem, Slovencev ni bilo v ospredju

Preizkušnjo, ki spada v tretjo najvišjo serijo 2.1, raven pod slovensko pentljo, je odločila skrajšana tretja etapa do Opatije. Po samostojnem napadu jo je za 34 sekund dobil McNulty in nato brez težav zadržal prednost do konca današnje etape.

Kolesarjem je večkrat preglavice povzročalo tudi vreme, organizatorji so morali namreč tretjo etapo zaradi močnega vetra in zaprtih cest skrajšati, prav tako pa so zaradi poplav v okolici Ozalja in Karlovca skrajšali sobotno etapo.

Prvo in peto etapo je dobil Norvežan Alexander Kristoff (Uno-X Mobility), druga je pripadla Kolumbijcu Juanu Sebastianu Molanu (UAE Team Emirates), četrta Dancu Tobiasu Lundu Andresenu (DSM-firmenich PostNL), današnja od Svete Nedelje do Zagreba pa presenetljivo Izraelcu Odedu Kogutu (Israel-Premier Tech).

Slovenski as Matej Mohorič je dirko po Hrvaški dobil pred dvema letoma, ob njeni prvi izdaji leta 2015 je bil drugi Primož Roglič, takrat še v dresu Adrie Mobila, med najboljšo peterico pa so v letih 2017, 2019 in lani končali še Jan Polanc, Domen Novak in Gal Glivar.