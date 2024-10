Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) je nastopil na enodnevni italijanski klasiki po treh dolinah Vareseja, na kateri je bil glavni kandidat za zmago. Dirka se je zaradi slabega vremena začela z 20-minutno zamudo, trasa pa je bila, saj na tem delu Apeninskega polotoka lilo kot iz škafa, skrajšana za 30 km. Ker je bila vremenska napoved vse prej kot obetavna, varnost tekmovalcev pa na prvem mestu, je bila dirka 109 km pred ciljem prekinjena in nato odpovedana.

Sprva so prireditelji traso med Busto Arsiziom in Varesejem skrajšali za dobrih 30 km oziroma za dva kroga, po 60 km tekmovanja pa je prišlo do dokončne odpovedi zaradi prevelike količine dežja. To se je napovedovalo že nekaj dni, saj je severni del Lombardije zajelo močno deževje, vremenoslovci pa so za predel okoli Vareseja napovedali tudi med 100 in 200 litrov dežja na kvadratni meter.

Kolesarji so imeli zaradi z vodo prekritih lukenj težave že ob vožnji v nevtralni coni, je po odpovedi v pogovoru za spletni portal Cycling Pro dejal Tadej Pogačar. Po 60 km so se kolesarji zaradi nevarnih razmer, voda je ponekod poplavljala ceste, ustavili in se z organizatorji dogovorili glede odpovedi dirke. "Več dni smo vedeli, da bo vreme slabo, toda že v nevtralizirani vožnji je bilo sedem predrtih gum in nekaj zlomljenih koles. Poskušali smo dirkati, a v zadnjem krogu sem bil na spustu takoj za moštvenim kolegom na drugem mestu, pa nisem videl, kam sploh gremo," je dejal Pogačar.

Vsi kolesarji so se strinjali, da po slabih 60 km dirko končajo, je dodal prvi kolesar svetovne lestvice. "Le vprašanje časa je bilo, kdaj bo kdo padel. Razumemo organizatorje, ki si želijo dirko, tudi mi bi radi dirkali, ampak na koncu smo se vsi kolesarji odločili prav, da ne nadaljujemo. Ko poganjaš pedala in si v stoječi vodi, ni ravno dobro." Čeprav so si mnenja med kolesarji in organizatorji glede razmer na cesti večkrat različna, je tokrat prevladal razum, je za konec dejal Pogačar: "Govorili smo z organizatorjem in vsi so bili na srečo razumni. Videl sem, kako težko je bilo za direktorja dirke. Imel je solze v očeh, saj jim ta dirka veliko pomeni. Toda ko ne moreš dirkati, pač ne gre z glavo skozi zid. Zahvaljujemo se jim za razumevanje."

Dirka Tre Valli Varesine 2024 110 km do cilja: Močno deževje je poskrbelo za zaplet. Kolesarska dirka je bila najprej prekinjena, nato pa še odpovedana. Organizatorji se trudijo, da bi udeležencem zagotovili čim večjo varnost, zato so se odločili za prekinitev. Tadej Pogačar bo sanjsko sezono 2024 sklenil v soboto z enodnevno klasiko po Lombardiji. 🇮🇹 #TreValliVaresine



Race has been cancelled 🚩🚩🚩 pic.twitter.com/vjSzuQoqMI — Red Bull – BORA – hansgrohe (@RBH_ProCycling) October 8, 2024 113 km do cilja: Prednost ubežnikov nezadržno raste. Zdaj znaša že več kot poltretjo ekipo (2 minuti in 35 sekund). 125 km do cilja: Ubežni skupini sta se pred 14 km pridružila še Španec Enric Mas in Norvežan Tobias Foss, prednost pred glavnino, v kateri je tudi Tadej Pogačar, pa se je povzpela na 55 sekund. V glavnini je tudi Poljak Rafal Majka, ki ima mehanične težave s kolesom. 142 km do cilja: V ubežni skupini so štirje kolesarji. Sestavljajo jo Francoz Romain Bardet, Italijan Lorenzo Germani in Nemca Georg Steinhauser in Felix Engelhardt. Prednost pred glavnino znaša pet sekund. Tadej Pogačar vozi v glavnini v mavričnem dresu: #TreValliVaresine

🌧☔️ @TamauPogi 🌈 pic.twitter.com/EyDN9CZAdz — Birgit Uhlig (@BiggiUhlig) October 8, 2024 Začetek dirke (168,3 km do cilja): Kolesarji so se podali na skoraj 170 km dolgo pot od Busto Arsizia do Vareseja v močnem deževju. Prvi favorit za zmago je Tadej Pogačar (UAE Team Emirates). Ready! Go! 🚴‍♂️@TamauPogi @EvenepoelRemco #TreValliVaresine #Pogacar #Evenepoel pic.twitter.com/dvdrySwylY — FantaCycling (@Fanta_Cycling) October 8, 2024 Prireditelji enodnevne italijanske klasike po treh dolinah Vareseja so sprejeli odločitev, da bo današnja dirka nekoliko krajša. Kolesarji ne bodo vozili zadnjih dveh krogov, skupna dolžina dirke pa bo s tem krajša za 32 km. Tadeja Pogačarja in druščino tako v močnem deževju čaka 168,3 km dolga pot. Nastopa 167 tekmovalcev. Čeprav so bili prijavljeni na štart, dirke niso začeli Kanadčan Michael Woods (Israel – Premier Tech), Italijana Damiano Caruso in Antonio Tiberi (oba Bahrain – Victorious), Francoz Alan Jousseaume (TotalEnergies) in Belgijec Alec Segaert (Lotto Dstny). #TreValliVaresine pic.twitter.com/y0PfEc0pVD — Andreho-sport (@Andreho88) October 8, 2024 Pogačar: V tem vremenu bi lahko bilo kaotično ... Kaj sta pred začetkom današnje dirke povedala glavna favorita za najvišja mesta, Tadej Pogačar in Remco Evenepoel? ''Danes dežuje, a ni to nič posebnega. V tem vremenu bi lahko bilo kaotično, saj je na cestah ostalo veliko vode. Skušali se bomo čim bolj prilagoditi razmeram in biti previdni,'' je napovedal aktualni svetovni prvak Pogačar, Belgijec pa je odvrnil: ''Močno dežuje, zato moramo biti zelo previdni. Za mano je naporna sezona, iz dirke v dirko bolj trpim. Komaj čakam naslednjo nedeljo, ko bom lahko odšel na počitnice,'' je Evenepoel na današnji dirki podal varnost na prvo mesto.

Kakšni so bili vremenski pogoji tik pred začetkom moške dirke?

🇮🇹 #TreValliVaresine



☔️ This is how the weather looks like… pic.twitter.com/n4EloFw2jy — Team Polti Kometa (@TeamPoltiKometa) October 8, 2024

Pred moško dirko so bila na delu dekleta. Vremenski pogoji jim niso bili naklonjeni, zmagala je Francozinja Cedrine Kerbaol:

Pred začetkom dirke:

Tadej Pogačar je v soboto prvič slavil v mavričasti majici svetovnega prvaka, do konca sezone pa ga čakata še dve italijanski enodnevni klasiki z vrhuncem v soboto po Lombardiji.

Še prej se bo s tekmeci meril v okolici Vareseja. Če bo z organizatorji sodelovalo vreme, ga čaka razgibana krožna trasa s številnimi krajšimi vzponi in spusti. Vremenska napoved je sicer zelo slaba z obilnimi padavinami, zaradi česar so oblasti v Lombardiji izdale oranžno opozorilo.

Foto: Tre Valli Varesine

Pazljivost ob morebitni izpeljavi dirke ne bo odveč predvsem na spustih, podobno kot v soboto na dirki po Emiliji. Tam je Pogačar z napadom ob prvem prečkanju San Luce pridobil veliko prednost in nato varno opravil z vsemi štirimi spusti s slovitega klanca nad Bologno. Preizkušnjo je dobil s prednostjo slabih dveh minut.

Slovenski as bo glavni favorit za zmago. Izpostaviti velja še Remca Evenepoela (Soudal Quick-Step) Britanca Toma Pidcocka (Ineos Grenadiers), drugega po Emiliji z zaostankom ene minute in 54 sekund, Španca Enrica Masa (Movistar), Francoza Romaina Bardeta (DSM-firmenich PostNL) ter tretjega po Emiliji Italijana Davideja Piganzolija (Polti Kometa).

Preberite še: