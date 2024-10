Matej Mohorič je v pripravah na obe svetovni prvenstvi padel na pripravah v Gironi in si poškodoval dlan ter si pridelal nekaj šivov. Poškodba ga je nato močno ovirala tudi pri treningu, zato se je odločil, da na cestni dirki svetovnega prvenstva ne bo nastopil, vse svoje moči pa je usmeril v nedeljsko svetovno prvenstvo na makadamu med mestoma Halle in Leuven, na katerem so kolesarji opravili 1.150 višinskih metrov in 185 kilometrov, od tega je bilo sto neasfaltiranih. 29-letni slovenski kolesar, ki je branil naslov prvaka, je bil vse do zadnjih metrov v boju za bronasto odličje, a je v ciljnem sprintu osvojil sedmo mesto.

"Po tem, ko so mi po padcu rano zašili, sem potreboval še približno teden dni, da se je rana zacelila od znotraj in da sem lahko dlan stisnil v pesti. Pred tem tega nisem mogel, zato tudi nisem bil stoodstoten na kolesu," je po koncu svetovnega prvenstva, na katerem se je naslova veselil Mathieu van der Poel, razlagal Mohorič. "Padec v Gironi je bil res povsem nepotreben. Nisem bil na svojem limitu, vozil sem sproščeno, potem pa me je spodneslo na enem izmed ovinkov, verjetno ker nisem tako vajen vožnje na makadamu, v ovinek pa sem zapeljal, kot da bi bil na cesti," je dogajanje o nesreči opisal slovenski kolesar.

Po poškodbi dlani je bil zadovoljen z vožnjo na nedeljski dirki. Foto: Sportal

"Zaradi tega sem bil primoran izpustiti kar nekaj dni treninga, še vedno pa nisem povsem nared. A kljub temu sem zadovoljen s tem, kar sem pokazal na dirki," je še dodal Mohorič. Ta je bil skozi dirko po pobegu van der Poela in Floriana Vermeerscha izjemno dejaven pri lovu na omenjena kolesarja. Vložil je ogromno napora, da bi razbil zasledovalno skupino petih kolesarjev, a mu ni uspelo, na koncu pa ja zadnjega dobitnika odličja odločil ciljni sprint. V izjemno taktičnem sprintu peterice za tretje mesto je z napadom poskusil kot prvi, a mu je zmanjkalo moči in je na koncu osvojil sedmo mesto. "Lahko bi osvojil tudi odličje, a se tokrat ni izšlo. V zadnjem sprintu sem poskusil prezgodaj, vendar sem kljub temu zadovoljen s svojo vožnjo," je še dodal Mohorič.

Foto: Guliverimage

Za Slovencem sicer ni sezona, po kateri bi pokal od navdušenja. Edino zmago je dosegel na eni izmed etap Dirke po Valencii. "V naslednjih tednih me čaka še nekaj dirk. Najprej v Italiji Gran Piemonte, potem pa bomo videli," je dejal Slovenec, ki si glede prihodnosti in sodelovanja na dirkah po makadamu pušča odprte možnosti. "Glede tega se bomo odločili z ekipo, od njih bo odvisno, kaj in kako. Sam imam z gravelom poseben odnos," je še dejal član Bahrain Victorious.

"Z ekipo in tudi sam vem, da za nami ni najboljša sezona, a točno vemo, kaj lahko naredimo boljše in naslednje leto se bomo osredotočili na to, da se stvari vrnejo na svoje mesto. Zdaj bomo stopili skupaj. Ob tem pa upam, da bomo vsi skupaj imeli tudi malce več sreče," je za Cycling News še dejal Mohorič, ki bo čez nekaj dni dopolnil 30 let.

Preberite še: