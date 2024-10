Upal je, da ta dan ne bo nikoli prišel #video

V športnem svetu je odjeknila novica, da se od profesionalne teniške kariere poslavlja Rafael Nadal, eden najboljših teniških igralcev vseh časov. Zelo kmalu za tem se je odzval Roger Federer, s katerim sta bila dolga leta velika tekmeca, v vseh teh letih pa sta postala tudi velika prijatelja.

"Kakšna kariera, Rafa. Vedno sem upal, da ta dan ne bo nikoli prišel. Hvala za nepozabne spomine in vse tvoje neverjetne dosežke v igri, ki jo imava rada. Bilo mi je v veliko čast!"

Oglasil se je tudi Nick Kyrgios, s katerim se nista najbolje ujela, a je Avstralec priznal, da je bil izjemen borec. "Imela sva različne poglede, ampak bil si res velik borec. Lepe želje in srečno, karkoli sledi," je zapisal Kyrgios.

Eden izmed tistih, ki spoštuje Nadala, je tudi belgijski kolesar Remco Evenepoel, aktualni olimpijski prvak, ki je Španca označil za legendo športa.

