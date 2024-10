Zadnji dve leti sta bili še posebej težki

Dejstvo je, da se poslavlja eden najboljših teniških igralcev vseh časov. Majorčan je že skozi vso sezono napovedoval, da bo ta njegova zadnja. Čeprav so nekateri upali, da bo vztrajal nekoliko dlje, je zdaj tudi uradno jasno, da se kralj peska, kot so ga mnogi imenovali, tudi uradno poslavlja.

"Tukaj sem, da vas obvestim, da se umikam iz profesionalnega tenisa. Dejstvo je, da je bilo zadnjih nekaj let težkih, še posebej zadnji dve leti. Mislim, da nisem mogel igrati brez omejitev," je uvodoma v svojem nagovoru povedal Nadal.

"Očitno je to težka odločitev, za katero sem potreboval nekaj časa. A v življenju ima vse svoj začetek in konec. Mislim, da je pravi čas, da končam kariero, ki je bila dolga in veliko uspešnejša, kot sem si sploh lahko predstavljal. Zelo sem vesel, da bo moj zadnji turnir finale Davisovega pokala in da bom lahko zastopal svojo državo."

Rafael Nadal je na OP Francije zmagal štirinajstkrat. Foto: Reuters

Izjemni uspehi, nikoli ni popuščal

Rafael Nadal, eden največjih teniških igralcev vseh časov, je v svoji karieri hitro postal priljubljen v teniškem svetu nasploh. Krasili sta ga njegova neverjetna vztrajnost in tekmovalnost.

Bil je velik specialist za peščeno podlago in zato je dobil vzdevek "Kralj peska", saj je na OP Francije zmagal kar štirinajstkrat, kar je rekord, ki ga verjetno še dolgo ne bo nihče presegel. Dolga leta je bil na pesku za mnoge igralce nerešljiva uganka in za mnoge prava nočna mora. Fizično in psihološko je bil zelo močan in zanj je bilo značilno, da ni nikoli popuščal. Na Roland Garrosu je zmagal 112 od 116 dvobojev. Nadal je tudi štirikratni zmagovalec OP ZDA, dvakrat pa je osvojil OP Avstralije in Wimbledon.

Osvojil je tudi olimpijsko zlato med posamezniki in dvojicami ter pomagal Španiji do petih naslovov v Davisovem pokalu, nazadnje jim je to uspelo leta 2019.

Rafael Nadal leta 2008 v Wimbledonu, ko je v mraku premagal Rogerja Federerja. Foto: Guliverimage

Rivalstvo, ki je zaznamovalo teniško zgodovino

Rafael Nadal je skupaj z Rogerjem Federerjem in Novakom Đokovićem krojil enega največjih rivalstev v zgodovini. Tako imenovana velika trojka je več kot desetletje popolnoma prevladovala v teniškem svetu. Njihovi dvoboji, zlasti na turnirjih za grand slam, so postali legendarni in za mnoge ljubitelje tenisa bodo ostali nepozabni.

Eden nepozabnih dvobojev je zagotovo finale Wimbledona iz leta 2008, ko je premagal Rogerja Federerja. Še danes ga mnogi štejejo za enega najboljših dvobojev v zgodovini tenisa.

Spoznal je, da ne zmore več prenašati največjih naporov. Zato se je odločil, da konča svojo športno pot. Foto: Guliverimage

Čeprav je njegova kariera polna izjemnih uspehov, se je moral Nadal pogosto soočati s hudimi poškodbami. Najbolj so ga pestile težave s koleni in zapestji, ki so mu v nekaterih sezonah preprečile, da bi igral na najvišji ravni. Kljub vsem oviram je večkrat pokazal neverjetno voljo in moč, saj se je po vsaki poškodbi uspešno vrnil in vsakič znova zmagoval na največjih turnirjih.

A v zadnjem obdobju se je tudi pri njem pokazalo, da je samo človek in da so tudi njega ujela športna leta. Na igrišču ni bil več pravi in na koncu je spoznal, da nima smisla. Postavil je lopar v kot in sporočil, da je njegove športne poti konec.

