RetrOpatija – tridnevno zabavno potovanje skozi čas, ki ga ne smete zamuditi

Trije dnevi fantastične glasbe, plesa, odlične gastronomske ponudbe in edinstvenega vzdušja nas vračajo v zlate dneve 20. stoletja. Od frfotavih 20. in elegantnih 50. let, prek uporniških 60. let in diska 70. do energičnih 80. let – RetrOpatija nam ponuja nostalgično potovanje v preteklost in zabavo leta.

RetrOpatija ni zgolj festival – je doživetje! Vrnitev v čas, ko je bil vsak detajl zaznamovan s slogom, zabave pa so imele dušo. Mestne ulice in parki se bodo spremenili v pisane retro oaze, polne glasbe, plesa in dobrega razpoloženja. Obiskovalci bodo lahko peli na retro karaokah, se vozili z rolko, si ogledali oldtimerje in retro sejem ali preprosto uživali v izjemnem festivalskem vzdušju.

Foto: LaVie Photo Atelier / HTZ

V soboto zvečer bo RetrOpatija dosegla vrhunec zabave – središče mesta, se bo spremenilo v ogromno prizorišče na prostem! Zaprli bodo promet, glasba in ples pa bosta preplavila vsak kotiček mesta. Poletni oder bo postal epicenter največje disko zabave pod zvezdnatim nebom!

Obiskovalcem bo na voljo tudi dress up corner, kjer bodo s pomočjo frizerjev, stilistov in umetnikov ličenja deležni hitre retro preobrazbe. Retro oblekica, klobuk, prevelika očala ali le nekaj stilskih detajlov iz preteklih desetletij so dovolj, da stopite v salonarje dive iz 50. let, škornje rock zvezde iz 80. let ali očarljivega bonvivana iz zlate dobe jazza. Stroge teme ni, edini cilj je, da uživate v igri slogov in modnih kombinacijah, ki vas razveseljujejo, zabavajo in vzbujajo vašo domišljijo.

Foto: Daniela Mikičić / HTZ

Gostinci pripravljajo posebno ponudbo "retro" hrane in pijače: koktejle iz časa prohibicije ali glamurozno večerjo v slogu Velikega Gatsbyja. Vstopite v gastronomski časovni stroj, ki vas bo popeljal v nepričakovane trenutke iz preteklosti in odkrijte, zakaj je lani RetrOpatijo obiskalo 40 tisoč ljudi, ki so se zabavali kot še nikoli prej.

Foto: LaVie Photo Atelier / HTZ

Vstop na vse prireditve je brezplačen, vendar si pravočasno rezervirajte svoj prostor v časovnem stroju – vaša vstopnica sta nastanitev v Opatiji in retro obleka! Od 26. do 28. junija se nam pridružite na tridnevni zabavi stoletja, kajti čeprav čas beži, nam RetrOpatija dokazuje, da so prave stvari večne!



A to še zdaleč ni vse, kar to poletje ponuja Opatija. Poletni menu si lahko pogledate tukaj!

Naročnik oglasnega sporočila je HRVAŠKA TURISTIČNA SKUPNOST.