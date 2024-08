Na Hrvaškem julija nekoliko manj turistov kot lani

Vsako leto, ko se sezona prevesi v drugo polovico, se začnejo vrstiti ugibanja o turističnih statistikah in zaslužku. Tudi Hrvaška, ki je med slovenskimi državljani izjemno priljubljena, ni izjema. Potem ko smo pred nekaj dnevi pisali, da so na Hrvaškem zadovoljni z letošnjim številom gostov v avtokampih, spletni časopis Index poroča, da so julija v vseh jadranskih županijah, z izjemo Dubrovniško-neretvanske, zabeležili manj gostov kot v enakem mesecu lani. Število prenočitev je bilo v večini skoraj enako lanskemu ali le malo večje, kažejo podatki Hrvaške turistične skupnosti (HTZ).

V jadranskih županijah je bilo po podatkih HTZ za 3,4 odstotka ali okoli 155 tisoč turistov manj kot julija lani.

V vseh teh županijah posamezno se minusi prihodov gibljejo od okoli tri do šest odstotkov, kar na primer za Istrsko županijo pomeni, da jo je julija letos obiskalo približno 43 tisoč turistov manj kot lani, Primorsko-goransko (Kvarner) približno 36 tisoč manj, Splitsko-dalmatinsko okoli 26 tisoč manj in Zadarsko okoli 20 tisoč manj.

Na skrajnem jugu Hrvaške porast prihodov

Dubrovniško-neretvanska županija je bila edina, ki je julija zabeležila porast prihodov turistov, in sicer za slabih 0,6 odstotka, kar pomeni, da jih je bilo približno 2600 več kot julija 2023.

V tej županiji je bilo skupaj z Istrsko in Splitsko-dalmatinsko julija 2024 ustvarjenih nekoliko več prenočitev kot julija 2023, in sicer za 0,1 do 1,5 odstotka več, medtem ko je bilo v ostalih jadranskih županijah število prenočitev od približno enega do približno treh odstotkov manj. Skupno je bilo julija na Jadranu za okoli 0,5 odstotka manj prenočitev, kar je približno 163 tisoč manj.

Na celini prednjači mesto Zagreb

Zagreb izstopa v celinskem delu države s skupnim številom prihodov in prenočitev turistov le malo nižjim od skupnega prometa v vseh preostalih celinskih županijah, prav tako je med redkimi županijami v juliju s povečanjem prihodov turistov za 1,3 odstotka ali za približno 15.500. Je pa bilo prenočitev v Zagrebu 3,4 odstotka ali okoli devet tisoč manj kot lanskega julija.

Največjo rast so zabeležili v Virovitiško-podravski in Vukovarsko-sremski županiji. V drugih celinskih regijah so imeli manj turistov v petih, več pa v osmih županijah, a so bile tako kot jadranske skupno v minusu, in sicer za 1,1 odstotka. To pomeni, da jih je obiskalo približno dva tisoč turistov manj kot julija lani.

Med njimi je bila Karlovška županija edina, ki jo je julija 2024 obiskalo nekaj več kot sto tisoč turistov, a je to približno štiri odstotke manj kot julija lani, medtem ko Virovitiško-podravska in Vukovarsko-sremska izstopata z največjimi porasti, tako v prihodih kot v nočitvah, vsaka z dobrimi 20 odstotki.

Prenočitev za približno 20 odstotkov več je bilo v letošnjem juliju tudi v Sisaško-moslavaški županiji, v Zagrebški županiji 14 odstotkov, in v Bjelovarsko-bilogorski županiji za 13 odstotkov več.

Foto: Turistično društvo Čakovec