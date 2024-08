Hrana na Hrvaškem je za 22 odstotkov dražja od evropskega povprečja, so pokazali rezultati raziskave evropskega statističnega urada Eurostat, v katero so vključili več kot dva tisoč živil, izdelkov in storitev. Dražja je tudi elektrotehnika, cenejši so tobačni izdelki in pohištvo. Cene na Hrvaškem v povprečju dosegajo 76 odstotkov povprečja EU.

Na Hrvaškem so od povprečja EU cenejši meso, sadje in zelenjava. Preostali živilski izdelki so večinoma dražji.

Cene sokov, mineralne vode, kave in čaja so od povprečja EU višje za 27 odstotkov, cene kruha in žit za 15 odstotkov, mleka, sira in jajc pa za štiri odstotke, je rezultate raziskave Eurostata pred dnevi povzela hrvaška javna radiotelevizija HTV.

Pohištvo in tobačni izdelki cenejši

Na Hrvaškem so dražji tudi telekomunikacijske storitve in elektrotehnični izdelki, cenejše pa so denimo cigarete, in to kar za 30 odstotkov.

Pohištveni izdelki na Hrvaškem so cenejši za 13 odstotkov, prevozi za 11 odstotkov, storitve v hotelih, kavarnah in restavracijah pa za deset odstotkov.

Plače Hrvatov nižje od evropskega povprečja

Ana Knežević iz Hrvaške zveze potrošnikov je za hrvaško televizijo N1 dejala, da potrošniki nikoli niso dobili ustreznega pojasnila za tako visoke cene, ki so po uvedbi evra po njenem mnenju postale še bolj netransparentne.

Plače hrvaških državljanov so 2,2-krat nižje od evropskega povprečja. Povprečna plača je lani znašala 1148 evrov, srednja vrednost plač pa 1028 evrov – na Hrvaškem jo je prejemalo okoli dve tretjini državljanov.