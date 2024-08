Nad hrvaško Istro se je zneslo neurje, o toči poročajo iz večjega števila krajev. Največ težav imajo v Buzetu, drugod pa poročajo o nenadnem padcu temperature zraka. V kratkem času se je ohladilo s 35 na 17 stopinj Celzija.

Za danes je sicer Državni Meteorološki zavod za Hrvaško napovedal pretežno sončno in vroče vreme, vendar ne povsem stabilno. Za notranjost Hrvaške in severni Jadran so napovedane krajevne plohe z nevihtami, ki lahko postanejo tudi izrazitejše. Najvišja dnevna temperatura se bo gibala od 33 do 38 stopinj Celzija.

Na spodnjih posnetkih in fotografijah si lahko ogledate posnetke iz hrvaške Istre.