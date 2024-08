Smo sredi najmočnejšega vročinskega vala v letošnjem poletju. Vročina je najizrazitejša na severnem Primorskem in na jugovzhodu države, kjer temperature ponekod presegajo 37 stopinj Celzija. V Novi Gorici je včeraj termometer pokazal celo 39 stopinj Celzija.

Pravo poletje tudi na višjih nadmorskih višinah

Zelo toplo je v teh dneh tudi v višjih legah. V vasi Krn, ki leži pod istoimenskim vrhom na dobrih 900 metrih nadmorske višine, so na samodejni vremenski postaji agencije za okolje (Arso) v ponedeljek izmerili nov temperaturni rekord. Ogrelo se je na 32,4 stopinje Celzija.

Celo na našem najvišje ležečem prelazu Vršič je temperatura presegla 25 stopinj Celzija.

Čakajo nas nove nevihte

Huda vročina bo po nižinah vztrajala do vključno sobote. Višine bo dosegel nekoliko manj topel zrak. Hkrati se bo povečala vlaga. Zato se bodo spet začele pojavljati nevihte.

Že v torek so se po državi prožile posamezne nevihte. Foto: Arso Nevihtno dogajanje se bo danes popoldne najprej začelo v hribovitih krajih na zahodu in jugu države. Kasneje lahko kakšna nevihta nastane tudi v severnem in vzhodnem delu Slovenije.

Danes in jutri je lahko kakšna nevihta lokalno močnejša

Nevihte se bodo ob šibkih višinskih vetrovih le počasi premikale in verjetno ne bodo zajele večjih območij. Lahko pa ravno zaradi počasnega premikanja nevihtnih celic lokalno pade večja količina dežja, ki lahko povzroči nekaj težav. Mogoča je tudi manjša toča. Zvečer se bo vremensko dogajanje povsod umirilo.

Zelo podobno vreme z možnostjo kakšne popoldanske nevihte bomo imeli tudi v četrtek, petek in soboto, ko bodo temperature marsikje spet presegle 35 stopinj Celzija.

V nedeljo možnost lokalnih neurij

V nedeljo nas bo dosegla hladna fronta. Nevihte bodo pogostejše in se bodo pojavljale v večjem delu Slovenije. Lahko bodo nastala tudi lokalna neurja.

V nov teden s precej nižjimi temperaturami, ki pa ne bodo trajale dolgo

Nekaj dežja nam bo prinesel tudi ponedeljek, ko se bodo temperature spustile za okoli 10 stopinj Celzija.



A osvežitev bo najverjetneje le kratkotrajna. Po ponedeljku se bomo, kot kaže, spet vzpenjali po temperaturni lestvici. Morda nas bo zajel celo nov vročinski val.

Včeraj temperature po državi celo do 38,8 stopinje Celzija, morje pri Kopru 30,1 stopinje



Na vrhuncu najmočnejšega vročinskega vala tega poletja so temu primerne tudi izredno visoke, ponekod celo rekordne temperature zraka. V spodnji tabeli lahko preverite, kako zelo vroče je bilo v krajih, kjer so termometri včeraj presegli 35 stopinj Celzija. Podatki so iz samodejnih vremenskih postaj Arso, vrednosti so v stopinjah Celzija.



Zelo toplo je tudi morje pri Kopru. Včeraj so pri Kopru namerili 30,1 stopinje Celzija.



Najvišje temperature v torek, 13. 8. 2024:



Nova Gorica – 38,8

Črnomelj – 38,0

Tolmin – Volče – 37,2

Ajdovščina - Dolenje – 37,1

Osilnica – 37,0

Ilirska Bistrica – 36,9

Podnanos – 36,8

Škocjan – 36,8

Idrija – 36,7

Metlika – 36,7

Krško – 36,5

Luka Koper – 36,3

Lendava – 36,3

Trbovlje – 36,3

Bilje – 36,2

Bovec – 36,1

Vedrijan – 35,9

Zagorje – 35,8

Iskrba pri Kočevju – 35,7

Gornji Grad – 35,5

Godnje na Krasu – 35,4

Letališče Cerklje ob Krki – 35,4

Litija – 35,4

Murska Sobota - Rakičan – 35,4

Novo mesto – 35,3

Podčetrtek – 35,3

Kranj – 35,1

Rogaška Slatina – 35,1

Velenje – 35,1