Slovenijo je zajel nov vročinski val in ponedeljek je bil marsikje po državi najbolj vroč dan letošnjega poletja. Vročina je bila najbolj izrazita na Goriškem in v Kolpski dolini, kjer se je ogrelo na okoli 38 stopinj Celzija. Peklensko vroče je bilo v Novi Gorici, kjer se je živo srebro povzpelo na 38,5 stopinje Celzija, poroča portal Meteoinfo.

Vročina se bo nadaljevala vse do sobote. V nedeljo bo nekoliko bolj znosno, a nam bo kaj hitro spet vroče. Kot napovedujejo na Meteoinfo, bodo v prihodnjem tednu temperature podobne včerajšnjim.

Iz samodejnih meteoroloških postaj agencije za okolje (Arso) so na Meteoinfo zbrali podatke, v katerih krajih po Sloveniji je temperatura presegla 35 stopinj Celzija. Najbolj vroče je bilo v Novi Gorici, kjer so namerili 38,5 stopinje Celzija, v Osilnici, Tolminu in Ajdovščini pa se je živo srebro povzpelo nad 37 stopinj Celzija.

Arso je za danes za celotno državo izdal oranžno opozorilo zaradi velike toplotne obremenitve, ki bo najbolj izrazita na Primorskem. Poleg tega na Primorskem velja opozorilo za veliko požarno ogroženost naravnega okolja.

Evropa v primežu vročinskega vala

V primežu vročinskega vala, ki naj bi vrhunec dosegel te dni, je velik del Evrope. V Italiji danes za 19 večjih mest od Sicilije do Trsta velja rdeče opozorilo zaradi visokih temperatur. Nov vročinski val je zajel tudi Hrvaško in druge države na Balkanu, kjer bodo temperature ponekod presegle 40 stopinj Celzija.