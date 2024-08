Pred nami je vrhunec poletja: Tako se bo nad našimi kraji širila afriška vročina #animacija

Prihajajoči teden bomo ponekod po državi izmerili najvišje temperature tega poletja. Najbolj na udaru bo južna polovica države, kjer lahko temperature lokalno dosežejo 38, na Goriškem pa celo 39 stopinj Celzija. Vrhunec vročine bo nekje med torkom in četrtkom. V drugem delu tedna bo vročina malenkost popustila. Občutna ohladitev bo prišla na vrsto šele v nedeljo ali ponedeljek. Precej verjetno je, da bodo ohladitev pospremile nevihte. Na spodnji animaciji si lahko ogledate, kako se bo po enem izmed visokoločljivostnih meteoroloških modelov stopnjevala vročina. Animacija prikazuje temperature od ponedeljka opolnoči do torka popoldne.

Nad naše kraje se širi vroč afriški zrak. Vstopamo v vročinski val, ki bo ponekod postregel z najvišjimi temperaturami tega poletja. Vročinski val bo trajal nekoliko dlje, kot je sprva kazalo. Zavleče se lahko vse do konca prihodnjega tedna.

Temperature bodo v južni polovici države višje kot v severni. Zakaj?

Na zgornji animaciji lahko pozoren gledalec opazi, da bodo najvišje dnevne temperature višje v južni kot v severni Sloveniji. Razlog za to se skriva v namočenosti tal.

Karta prikazuje, koliko padavin je na naše kraje padlo ob zadnji seriji neviht, ki jih iz Avstrije nad naše kraje zaneslo v četrtek, 8. 8. 2024. Severna polovica države je prejela bistveno več padavin kot južna. Namočenost tal zelo vpliva na to, v katerih krajih boste drug teden izmerili najvišje temperature tega poletja. Foto: Meteoinfo

Ob nevihtah v tem tednu je severna polovica države prejela bistveno več padavin od južnega dela. To dejstvo pomembno določa, kako zelo se bo kje ogrelo.

Suha tla se namreč hitreje segrevajo in ohlajajo kot namočena. Kljub intenzivnemu segrevanju tal zaradi sončnih žarkov se bodo suha tla v južni polovici države bolj segrela od namočenih tal v severni polovici.

Če so bolj segrejejo tla, se bolj segreje tudi zrak. Zato bodo naslednji teden temperature zraka v južni polovici države večinoma višje kot v severni polovici.

Karta prikazuje predvidene temperature za torek ob 15. uri. Če natančno pogledamo barvno skalo, lahko razberemo, da bodo temperature v severni polovici države večinoma nižje kot v južni. Foto: meteologix

Vrhunec poletja bo med torkom in četrtkom

V naslednjem tednu se bodo najvišje temperature v južni polovici države segale od 35 do 38 stopinj Celzija. Najbolj vroče bo na Goriškem, kjer se lahko že danes ogreje do 39 stopinj. Med najbolj vročimi deli države velja izpostaviti še Primorsko in Belo Krajino. Tudi tam lahko lokalno izmerite 37 ali 38 stopinj Celzija.

Na severu bo nekoliko manj vroče. Termometri bodo pokazali od 32 do 35 stopinj.

Marsikje po državi bodo prihodnji torek, sreda in četrtek najbolj vroči dnevi letošnjega poletja.

Foto: David Florjančič

V drugem delu tedna možnost neviht, malenkost manj vroče bo

V drugi polovici tedna se bo verjetnost za nevihte povečala. Nad hribovitim delom severne Slovenije lahko kakšna vročinska nevihta nastane že v sredo. Proti koncu tedna bodo nevihte predvidoma pogostejše. O tem, kako intenzivne bodo, je zaenkrat še preuranjeno govoriti.

Kdaj nas čaka ohladitev in konec vročinskega vala

Vročinski val bo trajal vsaj en teden. Predvidoma v nedeljo naslednji teden ali šele v ponedeljek bo naše kraje prešla hladna fronta in temperature bodo padle. A ohladitev bo verjetno šla z roko v roki z nevihtami.

