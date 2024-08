Na Primorskem velika požarna ogroženost, ponekod močno namočena tla

Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje je v 19 primorskih občinah razglasila veliko požarno ogroženost naravnega okolja od 10. avgusta. Velja prepoved kurjenja, policija pa bo izvajala poostren nadzor. Padavine so po državi zelo neenakomerno razporejene

Požarna ogroženost se bo zaradi suhega vremena in visokih temperatur v naslednjih dneh širila še na druga območja po državi. Občine, v katerih je ogroženost razglašena, so razvidne na spodnji ilustraciji.

Uprava opozarja, da je v naravnem okolju poleg požiganja in odmetavanja gorečih ali drugih predmetov ali snovi, ki lahko povzročijo požar, prepovedano tudi kuriti, prižigati kresove, požigati na območjih ob infrastrukturnih objektih, izven pozidanih površin uporabljati predmete in naprave, ki lahko povzročijo požar, prepovedani pa so tudi ognjemeti.

Foto: Uprava RS za zaščito in reševanje

Ponekod bo suša oklestila pridelek

Pomanjkanje vode, še bolj pa vročinski stres, bosta vplivala tudi na pridelke. Kot ugotavljajo na Arsu, so to v tem času strniščni posevki, v fazi vznika in začetne rasti, sveže odkošena travna ruša in koruza, ki v tem času polni zrnje in za obilen pridelek potrebuje zelo dobro vodno preskrbo.

Previsoke temperature delujejo zaviralno na rast in predvsem motijo zorenje plodovk in zelenjadnic, izpostavljenost sončni pripeki pa povzroča sončne ožige.

Iz grafike je razvidna ocena sušnih razmer po Sloveniji. Treba pa je poudariti, da so lokalno, znotraj posamezne regije, na razmeroma majhnih razdaljah možne precej velike razlike v količini padavin in namočenosti. Foto: Arso

Ponekod velika namočenost tal

V četrtek je v nekaterih delih države padla velika količina dežja, kot je razvidno iz grafike. Tako je ponekod na Gorenjskem padlo med 60 in 100 milimetri dežja, drugod, denimo na Primorskem, Notranjskem in Kočevskem, pa niti kaplje.

Foto: Meteoinfo