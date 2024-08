Trenutno v novem predoru potekajo asfaltiranje ter druga zaključna dela, testiranja in tehnični pregledi.

Druga cev predora Učka je dolga 5,63 kilometra in je za dobrega pol kilometra daljša od stare cevi, po kateri je promet stekel jeseni 1981. To je bil takrat najdaljši predor na Hrvaškem, medtem sta ga prehitela Sveti Rok in Mala kapela.

Rekonstrukcija prve cevi je nujna zaradi uskladitve z direktivo EU o minimalnih varnostnih zahtevah za predore v Evropski uniji iz leta 2004, od leta 1981 še ni bilo tako dolgotrajne zapore. Gre za zelo obsežen postopek, ki vključuje dela na signalizaciji, odvodnjavanju, naklonu, razsvetljavi in drugih področjih.

Izgradnja druge cevi predora Učka je bila zelo zahtevna

Kot je za Jutarnji list povedal Darij Silić, generalni direktor podjetja Bina Istra, je bila gradnja druge cevi izjemno zahtevna. Med prebijanjem cevi so se spopadali z razpokami in jamami, ki jih je bilo več kot 30. Vrtanja so se lotili z obeh strani hrkati in dnevno prebili po 25 metrov, kar je bo besedah Silića impresiven podvig.

Izvajalec gradnje predora je bila družba Bouygues TP, dela so bila opravljena odlično in v roku, brez dodatnih stroškov, je projekt pohvalil Silić in še poudaril, da je bilo 90 odstotkov podizvajalcev domačih podjetij.

Pri gradnji so uporabili najsodobnejše tehnologije in metodologije, izbrani gradbeni materiali pa so trajnostni ter zmanjšujejo ogljični odtis in onesnaževanje.

Istrski ipsilon bo povezan z mrežo avtocest

Polni profil predora skozi Učko je povečal prometno varnost ter zmanjšal prometno gnečo in število zastojev, saj gre za močno obremenjen odsek avtoceste, kjer se povprečno dnevno število vozil giblje pri deset tisoč, poleti pa presega 18 tisoč. Ko bo projekt povsem končan in tako imenovani istrski ipsilon povezan z mrežo hrvaških avtocest, bo vožnja od Pulja do Zagreba brez postankov trajala le dve uri in pol.

Predor bodo krasile svetlobne instalacije na obeh vhodih, na kvarnerski strani so uredili veliko počivališče z bencinskim in gostinskim servisom, od koder se bo pogled odpiral na celoten Kvarner.