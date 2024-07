Na javno naročilo je sicer prispelo pet ponudb. Poleg najcenejše ponudbe Gorenjske gradbene družbe so ponudbe oddali še Voc Celje (11,88 milijona evrov), Trgograd iz Litije (12,62 milijona evrov), Strabag iz Ljubljane (13,38 milijona evrov) in CGP iz Novega mesta v navezi z ljubljanskim KPL (14,63 milijona evrov).

Dars je v odločitvi, ki je bila sprejeta minuli teden in objavljena danes na portalu javnih naročil, sklenil, da sta ponudbi slovenske podružnice avstrijskega Strabaga in družb CGP in KPL nedopustni. Za izvedbo preostalih del na območju šentviškega predora pa je izbral Gorenjsko gradbeno družbo.

Neizbrani izvajalci zahtevajo revizijo

Odločitev še ni pravnomočna, saj lahko neizbrani izvajalci zahtevajo revizijo.

Avtocestni predor Šentvid, ki povezuje gorenjski avtocestni krak s primorsko avtocesto in ljubljansko obvoznico, je bil po nemalo zapletih odprt poleti 2008, a v njegovem sklopu še vedno manjkata izvoz iz predora na Celovško cesto proti središču Ljubljane in dokončna izpeljava uvoza v predor proti razcepu Koseze iz smeri središča mesta.

Pravnomočno gradbeno dovoljenje marca lani

Na Darsu so pravnomočno gradbeno dovoljenje za dokončanje navezave iz predora na Celovško cesto pridobili marca lani, in to šele v tretjem poskusu. Postopke so podaljševale in zapletale tožbe dedičev enega od lastnikov zemljišč, vanje je poseglo celo ustavno sodišče.

Celoten projekt povezanih infrastrukturnih posegov na tem območju predvideva še preureditev semaforiziranega križišča na Celovški cesti pri predoru, razširitev in prenovo dela vpadnice v Ljubljano med križiščem s Prušnikovo ulico pri objektu Galant in križiščem s Kosmačevo ulico pri gostilni Jelen ter rekonstrukcijo semaforiziranih križišč na omenjenih dveh točkah.

Dela bodo potekala sočasno

Preostalo ureditev cestne infrastrukture na območju bo Dars izvedel v okviru vzdrževalnih del v javno korist, dela bodo potekala sočasno.

Ob optimalnem razpletu na Darsu pričakujejo, da bodo gradbena dela lahko stekla v drugi polovici leta. Rok za izvedbo je v skladu z določili v razpisni dokumentaciji osem mesecev od uvedbe izvajalca v delo.

Direkcija za infrastrukturo naj bi medtem na širšem območju v naslednjih letih dokončno uredila tudi približno kilometer dolg odsek regionalne ceste v smeri Medvod med gostilno Jelen in koncem poslovne cone Vižmarje.