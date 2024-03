Dars začel izkop prvega predora Konovo–Velenje

Bratuškova je povedala, da sta koroška in šaleška regija predolgo čakali na to hitro cesto. Verjame, da bo omenjeni predor zgrajen čez leto in pol. Dejala je tudi, da naj bi bil odsek od Velenja do Slovenj Gradca zgrajen do junija leta 2028.

Na vprašanje, ali se gradnja cest v Sloveniji draži, je Bratuškova odgovorila, da se inflacija umirja, posledično pa se umirjajo tudi stroški gradbenega materiala. Od izvajalcev del pričakuje, da bodo dela opravili za tisto ceno, s katero so se prijavili na javni razpis.

Kar se tiče novih cestnih projektov, je tako, da imajo trenutno prednost poplavne sanacije prizadetih območij. Ko se bo to končalo, se bo začela izvedba novih projektov tudi drugje po Sloveniji.

Prednostna tudi tretja razvojna os

Enocevni predor Konovo bo dolg 497 metrov in bo sestavni del 1,8 kilometra dolge dvopasovne navezovalne ceste na hitro cesto med Velenjem in Slovenj Gradcem.

Predsednik uprave Darsa David Skornšek je ob tej priložnosti poudaril, da v družbi tretjo razvojno os obravnavajo in gradijo prednostno, saj je to njihov največji investicijski projekt.

"Zelo me veseli, da je stekla gradnja prvega predora Konovo. Ta je del navezovalne ceste na hitro cesto Slovenj Gradec–Velenje jug. Zaključek je predviden v drugi polovici naslednjega leta," je dejal Skornšek.

Danes so v predoru Konovo simbolično odkrili kip svete Barbare, ki po izročilu prinaša zaščito predorskim delavcem. Kip je odkrila vodja službe za prostorsko načrtovanje v Darsu Ana Sodnik Prah.

Sicer pa na tretji osi dela trenutno pospešeno potekajo na treh sklopih: Škalsko jezero, Jenina in Konovo. Sklop Gaberke pa je že zaključen.

Letos še tri nova gradbena dovoljenja

"Letos nameravamo pridobiti še tri gradbena dovoljenja. Takoj po njihovi pravnomočnosti bomo izvedli vse potrebne postopke, da se dela čim prej začnejo," je povedal Skornšek.

Dodal je, da bodo javno naročilo za sklop Velenja, ki je tehnično in tudi finančno najzahtevnejši sklop, objavili po pridobljenem gradbenem dovoljenju. Potrditev gradbenega dovoljenja pričakujejo aprila in pravnomočnost maja. Tako bi lahko v juniju objavili drugo fazo razpisa in nato začeli z deli še letos.

Po pridobljenih pravnomočnih gradbenih dovoljenjih bodo letos pričeli z deli tudi na odseku med Šentrupertom in Velenjem, je napovedal Skornšek.

Dars je pogodbo za gradnjo sklopov B in H – Škalsko jezero in Konovo – na odseku med Velenjem in Slovenj Gradcem sklenil v začetku marca lani. Dela za pogodbeno vrednost 55,45 milijona evrov izvaja konzorcij Strabag gradbene storitve in ljubljanska podružnica Strabag.