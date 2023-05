Alenka Bratušek: Časovnico smo skrajšali za pol leta

Osvežena časovnica sledi dodatni zunanji strokovni recenziji tehnološko najzahtevnejših odsekov. To je Dars opravil v sodelovanju s priznanim projektantom Marjanom Pipenbaherjem, je na novinarski konferenci po sestanku z župani občin na območju severnega dela tretje razvojne osi pojasnila Alenka Bratušek.

Pritožbe lahko upočasnijo projekt

Poudarila je, da na določene vidike projekta ne morejo vplivati: "Vse lahko izpeljemo skladno s časovnico, a če denimo pride do pritožbe na izdano gradbeno dovoljenje, lahko to celoten projekt močno upočasni."

Na to je opozoril tudi Hajdinjak. Kot je dejal, je projektiranje ves čas pod nadzorom Darsa in v tem delu ne prihaja do zamud. Te so po njegovih besedah nastale med pridobivanjem dovoljenj, na te postopke pa Dars ali infrastrukturno ministrstvo nista mogla vplivati.

"Zamud, ki so bile pridelane v času pridobivanja gradbenih in drugih dovoljenj, Dars ne bo skrajševal na račun krajšanja rokov gradnje, saj bi to lahko pomenilo nižjo kakovost gradnje, s tem pa manjšo varnost objektov. Prišlo bi seveda tudi do bistvenih sprememb vrednosti investicij," je poudaril.

Odgovornost za slednje časovnici lahko torej prevzamejo le v fazi od pravnomočnosti gradbenega dovoljenja naprej. Dodatna strokovna recenzija je po njegovih besedah pokazala, da so gradbeni roki postavljeni realno. Zagotovil je, da bodo od pogodbenih partnerjev še naprej zahtevali dosledno spoštovanje rokov. Če bo prihajalo do neupravičenih zamud, bodo od njih zahtevali odškodnine.

"S takšnim terminskim načrtom nismo zadovoljni, a dejstvo je, da ne moremo hitreje nadoknaditi vsega za nazaj," je ocenil župan Občine Prevalje in predsednik odbora za gradnjo tretje razvojne osi Matic Tasič. Strokovnemu mnenju ne morejo oporekati, bodo pa pozorno spremljali, ali pri delih morda prihaja do zamud, je napovedal. Izkušnje namreč kažejo, da je težko zaupati rokom, ki jih napovejo gradbena podjetja, je poudaril.

Kot je še povedal Hajdinjak, so na odseku Velenje−Slovenj Gradec dela na sklopu Gaberke že končana, potekajo pa na sklopih Jenina, Škalsko jezero in Konovo. Za sklope Škale, Velunja, Podgorje so v postopku pridobivanja gradbenih dovoljenj. Za sklop Velenje nameravajo zahteve za gradbeno dovoljenje vložiti avgusta.