Računsko sodišče: Projekt tretje osi med letoma 2015 in 2020 vodili neučinkovito

Na infrastrukturnem ministrstvu so bili v preteklosti neučinkoviti, na okoljskem pa delno učinkoviti, računsko sodišče ugotavlja v revizijskem poročilu za vodenje in prostorsko načrtovanje projekta 3. razvojne osi. Foto: YouTube

"Računsko sodišče meni, da je bilo Ministrstvo za infrastrukturo neučinkovito pri vodenju projekta 3. razvojne osi ter da je bilo Ministrstvo za okolje in prostor delno učinkovito pri prostorskem načrtovanju projekta 3. razvojne osi," so v reviziji za vodenje in prostorsko načrtovanje projekta 3. razvojne osi od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2020 ugotovili na računskem sodišču. Nekatere popravljalne ukrepe sta revidiranca sprejela že med revizijskim postopkom, a računsko sodišče kljub temu zahteva predložitev odzivnih poročil.

Na računskem sodišču so preverili, ali je Ministrstvo za infrastrukturo vodilo projekt 3. razvojne osi – z načrtovanjem, spremljanjem in nadzorom investicij – učinkovito in v skladu s strateškimi in izvedbenimi dokumenti s področja razvoja prometa.

Preverili so tudi, ali je Ministrstvo za okolje in prostor učinkovito pripravljalo izvedbene državne prostorske načrte in koordiniralo aktivnosti udeležencev za uresničitev prostorske strategije, v kateri je načrtovana 3. razvojna os kot cestna povezava od severne proti jugovzhodni Sloveniji oziroma od meje z Avstrijo do Hrvaške.

Faze izvedbe investicij v državne ceste so strateško prostorsko načrtovanje, strateško načrtovanje investicij, vodenje projektov, izvedbeno prostorsko načrtovanje, pridobivanje zemljišč, gradnja ter uporaba in vzdrževanje. Na večini odsekov 3. razvojne osi se gradnja še ni začela. Foto: Računsko sodišče

Pomanjkljivi tudi načrti vlaganj

"Računsko sodišče meni, da je bilo Ministrstvo za infrastrukturo neučinkovito pri vodenju projekta 3. razvojne osi ter da je bilo Ministrstvo za okolje in prostor delno učinkovito pri prostorskem načrtovanju projekta 3. razvojne osi," so sporočili z računskega sodišča.

MZI ni pravočasno načrtovalo finančnih vrednosti investicij, hkrati pa opredelitve ukrepov, finančnih vrednosti in terminskih načrtov ni oprlo na preverljive podlage in ni v celoti upoštevalo dejanskega stanja, zato ni mogoče oceniti, ali jih je načrtovalo v zadostni višini. Foto: Računsko sodišče

"MZI je z zamudo pripravilo pomanjkljive predloge načrtov vlaganj in jih ni vsako leto posodabljalo. O realizaciji načrtov vlaganj je vladi poročalo pomanjkljivo. MZI o izvajanju nacionalnega programa ni pripravljalo poročil vladi in državnemu zboru in ni celovito analiziralo doseganja ciljev strategije. MZI ni učinkovito sodelovalo z MOP pri pripravi DPN, prav tako je nekatere ključne odločitve sprejemalo tako dolgo, da so nekateri postopki priprave DPN mirovali več let, pri čemer izstopa odsek od Črnomlja do mednarodnega mejnega prehoda Vinica," so na računskem sodišču še zapisali v povzetku revizijskega poročila.

MZI ni zagotovilo, da bi DRSI ustrezno načrtovala svoje aktivnosti in zadostna proračunska sredstva, kar je povzročalo zastoje pri pripravi DPN. MZI je tudi pomanjkljivo koordiniralo, spremljalo in nadziralo aktivnosti nosilcev. Foto: Računsko sodišče

Zahtevajo poročila in dokazila

Revidiranca sta sicer že med revizijskim postopkom sprejela nekatere popravljalne ukrepe, vendar je računsko sodišče od njiju kljub temu zahtevalo predložitev odzivnih poročil, v katerih morata izkazati popravljalne ukrepe, ter jima podalo priporočila za izboljšanje vodenja in prostorskega načrtovanja projekta 3. razvojne osi.