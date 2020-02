Kdaj bo zgrajena tretja razvojna os? #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Gradnja severnega dela tretje razvojne osi od Velenja do Slovenj Gradca se bo zagotovo začela še letos. Tako pravijo na Darsu, na drugi strani pa so se številni gradbinci pritožili oziroma zahtevali revizijo, Vili Kovačič pa je decembra na ustavno sodišče poslal ustavno pritožbo.

Stvari pa se zatikajo tudi na odseku Slovenj Gradec-Holmec. Na infrastrukturnem ministrstvu s prstom kažejo na Direkcijo za vode. Tam pa se branijo, da gre za zahteven projekt, ki potrebuje več časa.

Današnji sestanek za izgradnjo tretje razvojne poti je potekal na Ravnah na Koroškem. Čas vožnje iz Ljubljane? Nekaj manj kot 2 uri. Za zaprtimi vrati so razpravljali predstavniki občin, Darsa in infrastrukturnega ministrstva.

Po sestanku izvemo, da so sredstva za odsek Velenje-Slovenj Gradec že zagotovljena. V Mladinski iniciativi za gradnjo 3. razvojne še niso povsem prepričani. Aljaž Verhovnik iz Mladinske iniciative za gradnjo 3. razvojne osi je dejal, da je roke za izgradnjo težko napovedati.

Roki se daljšajo zaradi pritožb in zahtevkov po reviziji. Po eni strani je to prav, pravi Verhovnik, po drugi pa je treba vedeti, kaj take pritožbe povzročijo.

Še več težav je z odsekom Slovenj Gradec-Holmec, kjer se časovnica podira. Nina Mauhler, državna sekretarka na Ministrstvu za infrastrukturo, je povedala, da mora "žal izpostaviti neaktivnost Direkcije za vode, še zdaj nimamo potrjenih hidravlično-hidroloških izhodišč in to nam resno ogroža časovnico". Kot je še dodala, je to pravzaprav edina težava, s katero se ta trenutek soočajo.

Iz direkcije smo dobili le pisni odziv, in sicer, da se zavedajo, da gre za pomemben projekt, zato iščejo prava izhodišča, ki terjajo več preveritev, in da bi bilo drugačno ravnanje povsem neodgovorno.

So se pa na Darsu uspeli dogovoriti z Velenjskim premogovnikom. DARS mu bo dostavil skoraj 4 milijone kubičnih metrov materiala.

S tem materialom bodo v premogovniku lahko okrepili nasip med Šoštanjskim in Velenjskim jezerom, ki sta si zadnja leta vse bližje in bližje.