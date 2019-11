Domačini se umikajo avtocesti, vas bodo dobesedno zradirali #video

Gre za naselje v bližini Velenja, natančneje v občini Šmartno ob Paki. Vas leži pod vznožjem gore Oljka, ki predstavlja enega od simbolov Savinjske doline. Gre šele za drugo vas v zgodovini samostojne Slovenije, ki jo bodo skoraj v celoti izselili, so poročali na Planetu. Podobna usoda je pred leti doletela le naselje Vrbina, kjer so se prebivalci umaknili krški nuklearki.

Na stara leta bo prisiljena zapustiti svoj edini dom

Tu sem se rodila, na kmetiji s pogledom na dolino, po kateri teče reka Savinja, sem trdo delala celo svoje življenje in vzgajala otroke, pripoveduje prebivalka Podgore Marija Medved. Zdaj bom na stara leta prisiljena zapustiti svoj edini dom, potarna Medvedova: "Ne morejo nam poplačati tega, koliko smo se trudili za to, da smo postavili hišo," pojasnjuje Medvedova.

"Ne morejo nam poplačati tega, koliko smo se trudili za to, da smo postavili hišo," pojasnjuje domačinka Marija Medved. Foto: Planet TV

Tri generacije Medvedovih, ki trenutno živijo na kmetiji, bodo morale oditi. Trenutno imamo na mizi drugo ponudbo, a ne zadošča, da bi si drugje postavili podobno kmetijo s hlevom in drugimi gospodarskimi poslopji, ki bi jih radi porušili, pojasnjuje Anton Medved. Višine ponudbe ne želi razkriti: "S tistim denarjem lahko zgradiš lepo hišo, da bi pa še kaj drugega, pa je že vprašanje."

"Naselje Podgora bo dobesedno uničeno"

Podobna zgodba čaka večino hiš v Podgori, pravi domačinka Stanka Kopušar. Kdor ne bo postal cestni begunec, kot sami v šali imenujejo domačine, ki jih čaka izgon, bo obsojen na življenje pod avtocesto. "Naselje Podgora bo dobesedno uničeno," razlaga Kopušarjeva.

Kdor ne bo postal cestni begunec, kot sami v šali imenujejo domačine, ki jih čaka izgon, bo obsojen na življenje pod avtocesto. Foto: Planet TV

Na drugi strani vasi delavci vrtajo v tla in jemljejo vzorce na bodoči avtocestni trasi, in to tik ob hišah, ki so obsojene na rušenje. Nekateri so jih že zapustili, drugi, kot je lastnik kmetije Konrad Pižorn, pa se ne morejo ločiti od spominov. Pred komaj mesecem dni mu je po 50 letih skupnega življenja tu umrla žena.

"Tukaj sva hišo malo popravila, zdaj pa ne vem, kako bo za naprej," pravi Pižorn. Spomine, ki so nastali v teh domovih, naj bi že prihodnje leto zamenjal prah gradbišča, na katerem bo nastal najdražji avtocestni odsek v Sloveniji, so še poročali na Planetu.