Tretja razvojna os: uničila bi najboljšo kmetijsko zemljo, razselila 150 ljudi in porušila 42 hiš #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek ima pri svojih glavnih projektih več težav. Prvi razpis za drugi tir je razveljavljen, revizija na revizijo pri drugem karavanškem predoru in še lokalne kupčije na tretji razvojni osi, avtocesti od Bele krajine do Velenja. Vse to je pošteno načelo zaupanje premierja Marjana Šarca.

Bratuškova je petkov dan izkoristila za obisk več gradbišč na Štajerskem. Obisku najbolj vročega odseka tretje razvojne osi - hitre ceste med Šentrupertom in Velenjem - se je Bratuškova kljub vabilu domačinov izognila.

Tokrat so si enotni levi in desni. Trasa državnih načrtovalcev bi neokrnjeno pokrajino Spodnje Savinjske doline povsem uničila, so poročali v oddaji Danes na Planetu.

Domačini so razjarjeni

Foto: YouTube V igri je ogromen denar, cena vse trase se vrti okoli dveh milijard in pol. A gre za tako nenatančno oceno, da je Bratuškovi rdečo luč za megalomanski projekt prižgal tudi finančni minister.

Gradnja na sporni trasi bi nepovratno uničila prvovrstno kmetijsko zemljo, razselila 150 ljudi, porušila 42 hiš in popolnoma izbrisala vas Podgora, trdijo razjarjeni domačini.

Domačini se sprašujejo, zakaj so izbrali ravno to traso, ki bi uničila 119 hektarjev najbolj rodovitne zemlje in z zemljevida izbrisala vso vas, ob tem pa bi še z osemmetrskimi dvojnimi viadukti preluknjala Goro Oljko, simbol Savinjske doline.

Zaprli bodo tudi dve vodni črpališči

Domačini ne morejo verjeti, da bodo zaprli tudi dve vodni črpališči, ki sta sicer zakonsko zaščiteni, na njihovem mestu pa bodo postavili bencinski črpalki. Cesta bo potekala v petodstotni klanec, kar bi pomenilo večje porabo bencina in onesnaževanje ozračja, umeščena pa bo na geomehansko najslabši teren, so poročali na Planetu.

"Kar pomen, da bo gradnja stala mnogo več, kot bi stala gradnja na trasi Arja vas, ki pa je na izredno trdni geomehanski podlagi," je opozoril Stane Lesjak, arhitekt član Združene civilne iniciative Savinjske doline.

200 milijonov evrov dražja

Nova cesta po tej sporni trasi bo stala kar dvesto milijonov več kot avtocesta F6, ki bi šla skozi Arjo Vas do Velenja in naprej do Slovenj Gradca.

V primerjavi s F2-2, ki bo z osem metrov protihrupnimi ograjami in nasipi popolnoma ločila kar 15 zaselkov. Cesta F6 pa do Velenja potrebuje zgolj en viadukt, ker je povsem ravna.

Kot pravi Željko Cigler iz poslanske skupine Levice, je Dars leta 2014 naročil novelacijo prometne situacije, ki je pokazala, da bi morali cesto graditi po trasi, kjer poteka skozi Arjo Vas do Velenja in naprej do Slovenj Gradca.

Foto: STA

Bratuškova: Nikoli ne bodo vsi zadovoljni

Gradnjo je zaradi prevelikih vplivov odsvetovala tudi revizijska komisija. Zakaj potem sploh gradimo?

"Največja težava te trase je njena umestitev, država, za katero stojijo gradbeni baroni, je izbrala najdražjo traso, se pravi traso s šestimi tuneli in 11 dvojnimi viadukti," je dejal Aleksander Reberšek, poslanec NSi.

In zakaj ministrica za infrastrukturo krikom domačinov ne prisluhne? "Zavedam sem, da nikoli ne bodo zadovoljni vsi, ampak ko se naredi pika, se ne moremo vedno vračati za 10 ali 50 korakov," je odgovorila Bratuškova.

Levica bo sklicala nujno sejo odbora za infrastrukturo.