Upravno sodišče je odpravilo gradbeno dovoljenje za prvi odsek južnega dela tretje razvojne osi. Gre za načrtovano hitro cesto od novomeškega vzhodnega avtocestnega priključka do priključka za tovarno Revoz pri Osredku, ki ji nekateri prebivalci nasprotujejo. Ministrstvo za naravne vire in prostor bo zdaj moralo v zadevi ponovno odločati.

Gradnji nekaj več kot petkilometrskega odseka bodoče 17,5 kilometra dolge tretje razvojne osi med dolenjsko avtocesto in Belo krajino nasprotuje civilna iniciativa 3ROS - jug, ki opozarja, da bi v mestno okolje pripeljala še več prometa, namesto da bi ga od tam umikala.

Civilna iniciativa je upravni spor sprožila že leta 2021 in bila s tožbo uspešna. V ponovljenem postopku je Dars julija 2023 znova dobil gradbeno dovoljenje za ta odsek, civilna iniciativa pa je mesec dni pozneje vložila novo tožbo.

Zdaj je upravno sodišče že drugič pritrdilo temu, da je umestitev hitre štiripasovne tranzitne ceste skozi mestne ulice Novega mesta sporna in nezakonita, so danes sporočili iz 3ROS - jug.

Sodišče je gradbeno dovoljenje iz julija 2023 odpravilo in zadevo vrnilo ministrstvu za naravne vire in prostor v ponovno odločanje.

Pri tem je sodišče tudi izrecno prepovedalo uporabo uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju v postopku presoje vplivov na okolje. Ugotovilo je namreč, da ta uredba ni v skladu z ustavnimi in zakonskimi okviri, zaradi česar se je v tovrstnih okoljskih postopkih ne sme več uporabljati.

Civilna iniciativa: Gre za prelomno odločitev

V civilni iniciativi v tem vidijo pomembno sodno zmago. "Gre za prelomno odločitev, s katero je bilo ugotovljeno, da se v postopku okoljske presoje ne more uporabiti uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju, ker je neustavna," so zapisali. Sodišče je s tem priznalo, da državni predpisi ne smejo dovoljevati večjega posega v pravico do zdravja in zdravega življenjskega okolja, kot ga dovoljujeta ustava in pravo EU.

Ministrstvo mora torej v ponovnem postopku presoditi vplive načrtovane ceste na okolje, pri čemer pa se ne sme več sklicevati na trenutno veljavno uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju. Dokler vlada ne sprejme nove uredbe o hrupu, o izdaji gradbenega dovoljenja torej ni mogoče zakonito odločiti, opozarjajo v iniciativi.

Ministrstvo bo moralo v ponovljenem postopku jasno in obrazloženo odgovoriti tudi na očitke o nezakonitosti državnega prostorskega načrta, ki je pravna podlaga za izdajo gradbenega dovoljenja.

Kaj bodo storili na Darsu?

Medtem je Dars letos spomladi za gradnjo novomeške vzhodne obvoznice od Evropske investicijske banke (EIB) prejel 120 milijonov evrov posojila. Stekli so tudi že postopki izbire izvajalca.

Na vprašanje, kaj sodba upravnega sodišča pomeni za projekt, na Darsu, kjer so sprva začetek gradnje tega odseka načrtovali že v letu 2024, še ne znajo odgovoriti. "S sodbo sodišča smo seznanjeni in trenutno preučujemo pravne možnosti," so sporočili za STA.

Podobno redkobesedni so na ministrstvu za naravne vire in prostor, kjer so bili s sodbo sodišča seznanjeni v torek popoldne. Povedali so le, da bodo ravnali v skladu z odločitvijo sodišča, ki jo trenutno še proučujejo.