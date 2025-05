V torek napaden tudi moški #video

Potem ko je medved, po naših informacijah medvedka z mladičkoma, v torek napadel in hudo poškodoval žensko, ljubljanski policisti poročajo o še enem napadu. Kot so navedli, so bili v sredo obveščeni, da je na istem območju, približno eno uro pred prvim dogodkom občan pri hoji v gozdu srečal medvedko z dvema mladičema. Zbežal je stran, medvedka pa ga je dohitela in ga opraskala ter lažje poškodovala.

Ker je medved z napadom prenehal je poškodovani lahko zbežal. Policisti so tudi o tem dogodku obvestili pristojne službe ministrstva za naravne vire in prostor, ki je pristojno za ukrepe glede ravnanja z zvermi.

Uro prej hudo poškodovana ženska

Kot smo že pisali, so bili ljubljanski policisti v torek okoli 19.30 obveščeni, da je v okolici Škofljice medved na robu gozdne površine napadel žensko. Medved je žensko hudo poškodoval, z reševalnim vozilom je bila odpeljana v urgentni klinični center Ljubljana, njeno življenje pa je še vedno ogroženo.

Po dogodku je medved odšel nazaj v gozd, o dogajanju pa so bile obveščene pristojne službe ministrstva za naravne vire in prostor, ki je pristojno za ukrepe glede ravnanja z zvermi. Na širšem območju Škofljice in okoliških občin policisti izvajajo aktivnosti iz svojih pristojnosti za zaščito ljudi. Prav tako izvajajo svoje aktivnosti druge pristojne službe.

Vsem občanom svetujejo, da se izogibajo hoji po gozdnih površinah na širšem območju Škofljice. Če pa se odpravijo v gozd, naj bodo pri tem skrajno previdni in pazijo na lastno varnost, svetujejo policisti.

Kako ravnati ob srečanju z medvedom



Medved se praviloma umakne človeku; neprijetno pa se lahko končajo srečanja z medvedko in mladiči, če sprehajalec medveda preseneti ter ta nima časa in prostora za umik ali če sprehajalčev pes razdraži medveda.



Da medveda ne bi presenetili, v gozdu opozarjajte nase, pse pa imejte na povodcu.



Če opazite medveda, se mu ne približujte in ga ne motite. Počasi se umaknite v smeri svojega prihoda in pustite medvedu dovolj prostora za nadaljevanje poti. Premikajte se počasi, brez hitrih gibov in brez kričanja, da se medved ne bi počutil ogroženega in se začel braniti.



V izjemnih primerih lahko medved izvede tako imenovani lažni napad, pri katerem pa ni fizičnega stika, ampak želi zgolj prestrašiti neželenega obiskovalca. Obstanite ali počasi lezite na tla z obrazom navzdol. Najverjetneje se bo medved ustavil tik pred vami brez fizičnega stika.



Medvedjemu brlogu se ne približujte in ne poskušajte vstopiti vanj.



Ostankov hrane ali drugih organskih odpadkov ne odlagajte v gozdu, v bližini planinskih koč, v bližini gozdnega roba ali v bližini naselij, ker to lahko privabi medveda. Odpadke odlagajte v medvedu nedostopne smetnjake. Zelo pomembno je, da medvedom preprečimo povezovanje hrane s prisotnostjo človeka, saj je to eden od glavnih vzrokov za pojavljanje konfliktov.