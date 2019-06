Tretja razvojna os: tu se bi lahko že letos začela gradnja avtoceste

Predstavniki Darsa so danes na rednem sestanku koordinacijskega odbora za gradnjo tretje razvojne osi, ki je bil tokrat na Prevaljah, članom odbora poročali o aktivnostih pri začetku gradnje na treh prednostnih lokacijah. To so priključka Podgorje in Gaberke ter viadukt Škalsko jezero.

Že ta mesec se bo premaknilo

"Najbolje se zadeve nadaljujejo na prednostni lokaciji Gaberke, ki je za nas tudi najbolj zanimiva, ker iz te točke potem lahko nadaljujemo, širimo gradbišče proti severu," je po sestanku za medije dejal Žavrlan. Načrtuje, da bi že ta mesec začeli postopek objave javnega naročila za gradnjo, tudi vlogo za gradbeno dovoljenje bodo dali verjetno že v tem mesecu.

Konec leta bi lahko podpisali pogodbo za gradnjo

"Edini pogoj je potem še, da bomo imeli zagotovljena sredstva za ves odsek, da bi potem konec leta podpisali pogodbe za gradnjo," je dejal Žavrlan in pojasnil, da je z vidika Darsa primerna rešitev državno poroštvo za najem posojil. "Pripravljen je že poroštveni zakon za velike infrastrukturne projekte. Odločili so, da gremo s poroštvenim zakonom za oba velika infrastrukturna projekta, eden od teh je tretja razvojna os," pa je po sestanku dejala državna sekretarka na ministrstvu za infrastrukturo Nina Mauhler.

Foto: Thinkstock

Višine naložbe za odsek Velenje–Slovenj Gradec Mauhlerjeva še ne razkriva, ker je to še vedno ocena, je pa povedala, da imajo zdaj nekaj več informacij, da lahko poroštveni zakon počasi vložijo v proceduro. "Ko bo poroštveni zakon vložen, bodo te številke znane," je dejala državna sekretarka, ki pričakuje, da bo poroštveni zakon vložen v prihodnjih tednih.

"Računamo, da bo v prihodnjih dneh investicijski projekt podpisan in da bo poroštveni zakon čim prej poslan v DZ in da ga bo ta sprejel, kar je za nas izjemno pomembno za začetek investicije," pa je po sestanku poudaril predsednik odbora za gradnjo tretje razvojne osi, prevaljski župan Matic Tasič. Koordinator Mladinske iniciative za tretjo razvojno os Aljaž Verhovnik pa je menil, da bo treba vložiti vse napore za politično podporo poroštvenemu zakonu.

Nekaj težav na posameznih delih

Sicer pa postopki za začetek gradnje na odseku Velenje-Slovenj Gradec na lokaciji Škale tečejo dobro, medtem ko se na lokaciji Podgorje pri Slovenj Gradcu pojavljajo manjše težave pri pridobivanju mnenj. "Postavljajo se nekateri pogoji, ki nam podaljšujejo postopke. Govorim o plinarjih, električarjih, izvesti moramo tudi še manjše uskladitve z direkcijo za vode in direkcijo za infrastrukturo," je še pojasnil Žavrlan.

Po odločitvi ustavnega sodišča, da je uredba o državnem prostorskem načrtu za odsek Šentrupert-Velenje skladna z ustavo, Dars nadaljuje postopke tudi na tem odseku. Nadzorni svet je v ponedeljek dal soglasje za izdelavo projektne dokumentacije za ta odsek.

Kot je v zvezi s tem danes dejal Žavrlan, bo Dars "mogoče že konec tega tedna, zanesljivo pa v prihodnjem tednu" podpisal okoli 11,5 milijona evrov vredno pogodbo z že lani izbranimi konzorcijem projektantov, pri čemer so nosilci projektiranja trije partnerji (PNZ iz Ljubljane, Projekt Nova Gorica in Elea iz Ljubljane), ob tem pa imajo še 16 podizvajalcev. "Gre za zelo zahteven odsek," je opisal Žavrlan.

Na današnjem sestanku so se sogovorniki dotaknili tudi umeščanja tretje razvojne osi v prostor od Slovenj Gradca naprej proti Dravogradu in Holmcu. Umeščanje po besedah Mauhlerjeve poteka po časovnem načrtu, prav tako ostale dogovorjene aktivnosti. Tasič pa je glede nadaljnjega umeščanja dejal, da bodo v kratkem imeli vključeni posebni sestanek na to temo in da se zavzemajo za pospešitev postopkov.

Koordinacijski odbor za izgradnjo tretje razvojne osi se bo ponovno sestal konec avgusta v Ljubljani, predstavniki ministrstva za infrastrukturo pa se bodo že to sredo ločeno sestali s predstavniki občin Slovenj Gradec, Dravograd in Ravne na Koroškem, s katerimi se bodo pogovarjali o postopkih umeščanja in projektiranja navezovalnih cest na tretjo razvojno os.