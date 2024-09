Dars je konec prejšnjega tedna prejel gradbeno dovoljenje za sklop G (Podgorje) na severnem delu tretje razvojne osi. Ko bo gradbeno dovoljenje pravnomočno, sledi nadaljevanje izbora graditelja najbolj severnega dela 17,5 kilometra dolge hitre ceste med Velenjem in Slovenj Gradcem, je danes objavil Dars.

Sklop G (Podgorje) med drugim obsega izgradnjo 2,8 kilometra hitre ceste med priključkoma Slovenj Gradec jug in Podgorje, pokriti vkop Homec ter obojestransko počivališče Podgorje, je Dars še dodal v objavi na družbenih omrežjih.

Odsek hitre ceste med Velenjem in Slovenj Gradcem, ki je del severnega dela tretje razvojne osi, sicer po navedbah Darsa zaradi težavnega terena velja za enega zahtevnejših odsekov na omrežju avtocest in hitrih cest. Na njem bodo namreč trije predori, trije pokriti vkopi, 16 viaduktov, sedem mostov ter deset nadvozov in podvozov.

Trenutno se gradbena dela izvajajo na treh sklopih, na sklopu D (Gaberke) pa so že končana. Gradnja poteka na sklopu F (Jenina) pri Podgorju pri Slovenj Gradcu, ki bo po napovedih Darsa končana v tem letu, poleg tega pa še na dveh sklopih pri Velenju, in sicer na sklopu B (Škalsko jezero) in sklopu H (Konovo).

Po navedbah pristojnih na Darsu in ministrstvu za infrastrukturo je cilj za odprtje odseka hitre ceste od Velenja do Slovenj Gradca junij 2028. Enako velja tudi za odsek med Šentrupertom oziroma priključkom na štajersko avtocesto in Velenjem, kjer postopki sicer še niso tako daleč kot za odsek severno od Velenja.