Dobiček iz poslovanja (EBIT) je znašal 87,9 milijona evrov, kar je tri odstotke manj kot v lanskem prvem polletju, dobiček iz poslovanja pred obrestmi, amortizacijo in davki (EBITDA) pa je bil s 192,5 milijona evrov višji za dva odstotka.

Letos prodali nekaj več vinjet

Dars je v prvih šestih mesecih prodal 3,76 milijona vinjet oz. 18.500 več kot v enakem lanskem obdobju. Prihodki od cestnin so porasli za štiri odstotke na 241,2 milijona evrov, pri čemer so bili prihodki od vinjet višji za desetino, znašali so 97,2 milijona evrov, prihodki od tovornega prometa in od cestnine za predor Karavanke pa so ostali na enaki ravni pri 136,2 milijona in 7,8 milijona evrov.

Trenutno največji investiciji Darsa sta izgradnja druge cevi predora Karavanke in tretje razvojne osi, so navedli v družbi. Med poudarki poslovanja so izpostavili še, da so junija dobili okoljevarstveno soglasje za vzpostavitev tretjega prometnega pasu na štajerskem kraku ljubljanskih vpadnic od Domžal do Zadobrove ter uspešno zaključili postopka oddaje javnega naročila za izgradnjo glavne ceste Markovci–Gorišnica–Ormož in za izgradnjo polnega priključka Šentvid v Ljubljani.