Na Darsu ob začetku turistične sezone in prometno najbolj obremenjenega obdobja, v katerem je pričakovati tudi okvare vozil, opozarjajo, da na avtocestnem omrežju patruljirajo avtovleke, ki niso njihovi pogodbeni partnerji. V tej luči so pripravili več nasvetov, kako ravnati v primeru okvare vozila na avtocesti ali hitri cesti.

Kot so v današnjem sporočilu za javnost zapisali na Darsu, morate v primeru okvare vozila najprej poskrbeti za svojo varnost in varnost potnikov. "Vklopite smerne utripalke, vsi potniki naj si nadenejo varnostni odsevni jopič, za vozilom na primerni razdalji postavite varnostni trikotnik in se umaknite na varno, najbolje za varnostno jekleno ograjo," so navedli.

Če voznik z avtomobilom obtiči v predoru, se mora po njihovih besedah umakniti v smeri uvoza, nikoli naprej. "Potem pokličite številko 1970, kjer boste dobili vsa nadaljnja navodila. Na kraj dogodka bodo prišli vzdrževalci družbe Dars in ga zavarovali," so pojasnili.

Kdo lahko odstrani pokvarjeno vozilo?

Če voznik z osebnim vozilom obtiči na voznem, prehitevalnem, počasnem, zaviralnem ali pospeševalnem pasu, bo njegovo okvarjeno vozilo odstranila Darsova pogodbena avtovleka. "Če imate sklenjeno ustrezno zavarovanje, lahko povračilo stroškov uveljavljate pri svoji zavarovalnici," so ob tem pojasnili na Darsu.

Če avtomobil obstane na odstavnem pasu, odstavni niši ali počivališču, lahko voznik pokliče svojo asistenco ali koristi usluge Darsovih pogodbenih partnerjev. Vsa navodila prejme ob klicu na številko 1970. "Ob tem uporabnike opozarjamo, naj v primeru aktiviranja lastne asistence ob prihodu vozila za avtovleko preverijo resničnost podatkov, saj se lahko pojavijo tudi nepooblaščena vozila, ki na kraj dogodka niso bila napotena in lahko za storitve izdajo visok račun," so poudarili na Darsu.

Avtocestno patruljiranje avtovlek

V preteklem obdobju so zaznali, da na avtocestnem omrežju patruljirajo avtovleke, ki niso njihovi pogodbeni partnerji in lahko do okvarjenega vozila prispejo pred vzdrževalci, cestninskim nadzorom ali policijo.

Mediji so v zadnjem obdobju poročali, da je slovenski upravljavec avtocest in hitrih cest pri tem, v primerjavi s področjem tovornih vozil nad 3,5 tone, ki jih lahko z avtoceste ali hitre ceste odpelje le njihova pogodbena avtovleka, nemočni. Ne morejo namreč zahtevati, da za odvoz osebnih vozil poskrbi njihov pogodbenik. Naj bi pa vodili pogovore z zavarovalnicami in policijo, kako takšno ravnanje preprečiti, in osveščali uporabnike, kako naj se izognejo izkoriščevalskim praksam.

Glede na navedbe medijev naj bi prevaranti na slovenskih cestah voznikom, večinoma tujcem, ki obtičijo na cestah zaradi pokvarjenega vozila, najprej ponudili ugodno avtovlečno pomoč, potem pa jim izstavili zelo visok račun. Zneski naj bi v nekaterih primerih presegali pet tisoč evrov. Tisti, ki računov niso mogli plačati, naj bi ostali brez svojih vozil.

Posebej se je omenjalo družbo Žonta, ki nima več Darsove koncesije za odstranjevanje okvarjenih vozil z avtocest, a naj bi to dejavnost še vedno opravljala, pri tem pa voznike domnevno silila v plačila visokih računov za opravljene storitve.