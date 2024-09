Ministrstvo izdalo drugi paket 41 odločb za športno infrastrukturo

Ministrstvo, pristojno za šport, je izdalo drugi paket odločb o sofinanciranju 41 projektov v športne dvorane in zunanje športne površine, ki izpolnjujejo pogoje javnega razpisa. Drugi paket so izdali na podlagi dodatnih 4,3 milijona evrov sredstev in sprememb javnega razpisa. Namen javnega razpisa je obnova, novogradnja in rekonstrukcija javnih športnih objektov (sklop 1), poleg tega pa tudi posodobitev ali vzpostavitev novih zunanjih športnih površin (sklop 2).

Na sklop 1, ki se nanaša na športne objekte, je bilo prijavljenih 82 projektov, od katerih je ministrstvo do zdaj izdalo pozitivne odločbe za 31 projektov.

Na sklop 2, torej za ureditev zunanjih športnih površin, pa 98 projektov. V tem sklopu je ministrstvo izdalo pozitivne odločbe za 77 projektov.

Vmes povečanje razpoložljivih sredstev

Zaradi povečanja razpoložljivih finančnih sredstev javnega razpisa je bilo treba spremeniti njegovo besedilo v delu, ki se nanaša na višino razpisanih sredstev, so zapisali na ministrstvu. Sprememba je bila v petek, 30. avgusta, objavljena v uradnem listu.

Na podlagi dodatnih 4,3 milijona sredstev in spremembe javnega razpisa je ministrstvo izdalo še drugi paket pozitivnih odločb o sofinanciranju za sklop 2, in sicer za vse vloge za projekte, ki ustrezajo razpisnim pogojem.

V sklopu 2 v povprečju nižje investicijske vrednosti

Prijavljeni projekti v sklopu 2 imajo namreč v povprečju nižje investicijske vrednosti kot projekti v okviru prvega sklopa. Zato bo z dodatno zagotovljenimi sredstvi mogoče sofinancirati več projektov, kar bo izboljšalo dostopnost do zunanje športne infrastrukture večjemu številu prebivalcev po celotni Sloveniji, so prepričani na ministrstvu.

Preostala sredstva po izdaji pozitivnih odločb za sklop 2 je strokovna komisija za izbor sofinanciranja investicij v športno infrastrukturo v letu 2024 prenesla na sklop 1.

Rezultate razpisa skupaj s seznamom občin in odobrenimi projekti ter višino posameznih investicij si lahko ogledate TUKAJ.

Skupna vrednost sofinanciranja 36,7 milijona evrov

Namen javnega razpisa 2024 za izbor sofinanciranja investicij v športno infrastrukturo je sofinancirati obnovo, novogradnjo in rekonstrukcijo javnih športnih objektov, posodobitev ali vzpostavitev novih zunanjih športnih površin, ureditev dostopnosti do javnih športnih objektov in zunanjih športnih površin za funkcionalno ovirane ter protipoplavno in protiplazno zaščito javnih športnih objektov in zunanjih športnih površin.

Kot so še pojasnili na ministrstvu, so občine na podlagi spremembe razpisa upravičene za sofinanciranje investicij v skupni višini dobrih 36,7 milijona evrov sredstev. V okviru sklopa 1 je bilo na voljo 24 milijonov evrov, v okviru sklopa 2 pa 12,7 milijona evrov.