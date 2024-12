Na severnem delu tretje razvojne osi letos z napredkom, a tudi nekaj zamiki

Predstavniki ministrstev, lokalnih skupnosti in Darsa so na sestanku v zvezi z aktivnostmi na severnem kraku tretje razvojne osi ugotovili, da je bil v zadnjem letu narejen napredek pri pridobivanju dokumentacije za gradnjo, se je pa na nekaterih odsekih začetek gradnje zamaknil, so sporočili z ministrstva za infrastrukturo.

Na sestanku, ki je potekal na ministrstvu za infrastrukturo, udeležila pa se ga je tudi ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek, so opravili pregled stanja na celotnem delu severnega kraka tretje razvojne osi, to je od Šentruperta do Holmca.

"Ena od ključnih ugotovitev sestanka je bila, da daje skupno delo in povezovanje vseh deležnikov pozitivne rezultate, saj je bil v zadnjem letu narejen velik napredek pri pridobivanju potrebne dokumentacije za gradnjo," so zapisali pri ministrstvu za infrastrukturo.

Dodali so, da so po zagotovilih Darsa pridobljena vsa potrebna soglasja in mnenja za pridobitev gradbenih dovoljenj, "kar je po dolgoletnih zapletih velik korak naprej".

Preveč časovnih zamikov

"Kljub temu z doseženim ne moremo biti povsem zadovoljni, saj se je na nekaterih odsekih začetek gradnje časovno zamaknil. Ponekod je bilo zaradi objektivnih okoliščin na terenu treba spreminjati tudi projektno dokumentacijo, kar seveda podaljša postopke pridobivanja mnenj in dovoljenj," so poudarili na ministrstvu.

Ob tem pa ministrstvo pozdravlja zagotovila Darsa, ki je investitor projekta, da se obdobje trajanja gradnje posameznih odsekov ne spreminja in ostaja v okvirih, ki jih je maja 2023 potrdil tudi inženir Marjan Pipenbaher.

Takrat predstavljeni časovni okviri predvidevajo, da bo severni del tretje razvojne osi na obeh odsekih od Šentruperta do Slovenj Gradca zgrajen do junija 2028. Medtem državna prostorska načrta (DPN) za nadaljnja dva odseka severnega dela tretje razvojne osi še nista bila sprejeta. Predlog DPN za odsek hitre ceste Slovenj Gradec - jug do Dravograda je bil letos poleti javno razgrnjen in so bile podane pripombe, za naslednji odsek, to je Otiški Vrh–Prevalje, pa predlog DPN še ni bil javno razgrnjen.

Poziv županom k angažmaju

"Ministrstvo apelira tudi na preostale deležnike v tem pomembnem projektu, da v okviru svojih pristojnosti naredijo vse za pospešitev pridobivanja gradbenih dovoljenj in se bo lahko tako gradnja čim prej začela tudi na odsekih, kjer trenutno zaradi formalnih zadržkov to ni mogoče. Ob tem bo dobrodošel tudi angažma županov občin, kjer poteka trasa tretje razvojne osi," so v sporočilu po sestanku še navedli na ministrstvu.

Sestanka so se poleg ministrice Bratušek udeležili še državni sekretar z ministrstva za naravne vire in prostor Miran Gajšek, predsednik uprave družbe Dars Andrej Ribič, članica uprave Darsa Alenka Muhič ter župani občin Prevalje Matic Tasič, Slovenj Gradec Tilen Klugler, Dravograd Anton Preksavec, podžupan občine Ravne na Koroškem Andrej Erjavec, podžupan občine Velenje Janez Melanšek in direktor Koroške regionalne razvojne agencije Uroš Rozman.