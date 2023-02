Gradnja severnega dela tretje razvojne osi se zamika

"Za nami je zelo intenziven sestanek, na katerem smo zelo natančno pregledali gradivo," je po današnjem srečanju s predsednikom uprave Darsa Valentinom Hajdinjakom in nekaterimi župani poudarila ministrica za infrastrukturo. O zadnji časovnici tretje razvojne osi še ni želela govoriti.

"Dogovorili smo se, da vsak naredi še kanček domače naloge. Sestali se bomo predvidoma sredi aprila, ko bomo verjetno res lahko natančno povedali, v kakšnih rokih je stvar izvedljiva," je pojasnila Bratuškova.

Hajdinjak je medtem poudaril, da se projekt tretje razvojne osi na severnem delu ne ustavlja. "To je projekt, ki teče naprej in se bo v letošnjem letu še intenziviral. To je dejstvo in tega nihče ne spreminja," je bil jasen.

Hajdinjak: Dars ni vedno krivec za določene zamude

Kot je dodal, Dars kot vlagatelj na večino razlogov za zamik del na projektu nima vpliva "in tako tudi ni vedno krivec za določene zamude". Po njegovih besedah na Darsu ves čas opozarjajo na dolgotrajne postopke pri umeščanju v prostor, pri pridobivanju različnih okoljevarstvenih soglasij in pridobivanju gradbenih dovoljenj.

"Ti roki so pogosto tudi onkraj razumnih rokov, to pa so okoliščine, na katere Dars nima vpliva, posledice pa seveda lahko merijo tako v mesecih kot tudi v letih," je dodal in poudaril, da Dars odgovornost za časovnico lahko prevzema od pravnomočnosti gradbenega dovoljenja.

Hajdinjaka veseli, da jim je ministrstvo za infrastrukturo na današnjem sestanku naproti stopilo z obljubo, da bo pri vplivanju na deležnike v sodelovanju z drugima dvema pristojnima ministrstvoma odigralo aktivno vlogo, Dars pa se je zavezal, da bo pri pogodbenih partnerjih zahteval dosledno spoštovanje pogodbenih rokov.

Ministrica Alenka Bratušek je na srečanju predlagala vzpostavitev stalne koordinacije treh ministrov, ki bi, kot je pojasnila, redno vsake tri mesece spremljali, ali se kje stvar zatika.

Doslej dokončali le sklop Gaberke

Kot je spomnil Hajdinjak, so sicer na 31,5-kilometrskem severnem delu tretje razvojne osi doslej dokončali sklop Gaberke, gradijo sklop Jenina, kjer bodo dela predvidoma končali letos, trenutno so v postopku sklenitve pogodbe z izbranim izvajalcem za sklop Konovo in Škalsko jezero. "To pomeni, da bodo v prihodnjih tednih oddana dela na polovici od osmih sklopov na severnem delu tretje razvojne osi med Velenjem in Slovenj Gradcem.

Pridobili so tudi delno gradbeno dovoljenje za sklop Podgorje, vložili pa so tudi že vloge za gradbeno dovoljenje za sklope Velunja, Škale, Šentrupert, Velenje in drugi del delnega gradbenega dovoljenja za Podgorje.

"Na Darsu se bomo še naprej trudili, da vsa dela končamo v rokih, ki so postavljeni," je obljubil Hajdinjak in dodal, da bodo skladno z današnjim dogovorom preverili, kako lahko časovnice za posamezne sklope še optimizirajo.

Na sklopih Slovenj Gradec, Dravograd, Otiški Vrh, Prevalje se po Hajdinjakovih besedah trenutno nadaljuje postopek umeščanja v prostor z vsemi potrebnimi spremljevalnimi aktivnostmi.

Župana Prevalj in Velenja razočarana

Župana Prevalj in Velenja, Matic Tasič in Peter Dermol, sta zaradi zamika del razočarana, a zadovoljna z dogovorom na današnjem sestanku. Ob tem je Tasič poudaril, da ta ne nadomešča siceršnje koordinacije, na kateri med drugim sodeluje odbor za spremljanje gradnje tretje razvojne osi. O tem, kako bodo potekala srečanja, se bodo dogovorili, je dejal.

Dermol je poudaril, da na srečanju ni bilo "nikakršnega populizma, ampak smo zelo realistično govorili o sami tretji razvojni osi". "Na eni strani smo lahko veseli, ko ugotavljamo, da se naložba ne ustavlja, po drugi strani pa smo nekoliko manj veseli ob danes predstavljeni časovnici," je dejal in dodal, da verjame, da bodo pristojni znali poiskati nekatere hitrejše različice.

Na slovesnosti ob začetku gradnje hitre ceste na Koroškem na odseku Jenina, ta je bila 24. avgusta 2021, je sicer Hajdinjak napovedal dokončanje celotnega odseka hitre ceste Šentrupert–Slovenj Gradec do konca leta 2027.