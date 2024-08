Slovenske turiste na Hrvaškem "napadle" neznane žuželke, dopust so predčasno zaključili

Slovenski turisti, ki dopustujejo v kampu na hrvaškem otoku Murter, so na svojih telesih opazili nenavadne lise. Zaskrbljeni so fotografije pikov objavili v skupini Avtokampi in prosili za pomoč pri iskanju krivca. Čeprav so najprej mislili, da gre za stenico, sumijo, da je za pike kriva peščena muha, ki prenaša bolezen lišmanioza.

"Imamo tukaj mogoče zdravnika, ki bi znal prepoznati te pike. Dogaja se v kampu na otoku Murter in imamo več primerov," se glasi objava v skupini Avtokampi na družbenem omrežju X.

Slovenska družina je med kampiranjem na telesih opazila nenavadne rdeče lise. Kot pravijo, jih piki bolijo, pečejo in srbijo. Najprej so mislili, da imajo v prikolici stenice, zato so oprali posteljnino in jo zlikali s parnim likalnikom. Ker se stanje ni izboljšalo, so obiskali bolnišnico, kjer so dobili antibiotik, antihistaminik in injekcijo.

"V četrtek sem pisala svoji zdravnici, ona je bila edina, ki je rekla, da gre morda za peščeno muho," je zapisala članica skupine in pojasnila, da zadeva ni potrjena in da gre zgolj za ugibanje.

Podobne izpuščaje so dobili tudi turisti v sosednji prikolici in še nekaj drugih v kampu. Pomagali niso niti repelenti in ker je bilo stanje nevzdržno, so predčasno zaključili dopust, je avtorica objave povedala za 24ur.com. V komentarjih pod objavo so se oglasili še drugi turisti s podobnimi izkušnjami.

Lišmanioza je bolezen kože, sluznic in notranjih organov, ki jo povzročajo zajedavci, bičkarji iz vrste Leishmania. Bolezen se lahko manifestira v različnih oblikah, najpogosteje pa se pojavljata kožna in visceralna (prizadetost notranjih organov) oblika te bolezni, je zapisano na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). Bolezen prenašajo t. i. peščene muhe, zelo majhne mušice, ki neslišno letijo.