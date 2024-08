Prekinili iskanje mladega Britanca

V ponedeljek okoli 14. ure so uradno prekinili obsežno iskanje mladega Britanca, ki je v petek padel s križarke pri otoku Jabuka, poroča HRT. Iskalno akcijo so začeli v petek ob 5. uri, po prijavi kapitana potniške ladje, ki je plula v bližini otočka Jabuka iz smeri Dubrovnika proti Zadru. Koordinirala jo je državna centrala za usklajevanje iskanja in reševanja na morju s sedežem na Reki.

V iskanje so bili vključeni manjši čolni, posadke ladij za križarjenje in čolni, ladje obalne straže ter letala. Težišče iskanja je bilo na širšem območju viškega arhipelaga. Državni center za usklajevanje iskanja in reševanja na morju bo v okviru svojih rednih iskalnih aktivnosti nadaljeval oddajanje sporočil na obalnih radijskih postajah.

"Moški je padel v morje z višine več kot 30 metrov, pri padcu se je morda poškodoval," je pred dvema dnevoma povedal koordinator v omenjenem centru Radovan Linić.

Edo Šarunić, vodja centra, je pojasnil, da je mladega Britanca v morju opazil član posadke križarke in mu takoj vrgel rešilni jopič. A kot je dejal, se ni videlo, kje je pristal in kako se je končalo. "Takoj smo kontaktirali splitsko kapitanijo, ki je pristojna za to območje, pomorsko policijo in obalno stražo," je še dodal Šarunić.