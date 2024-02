Križarke (in turiste) bodo iz Benetk preusmerili v Koper

Družba za križarjenja Norwegian je sporočila, da njihove ladje ne bodo več obiskovale Benetk, mesto v laguni so že črtali s svojih seznamov križarjenj za letošnje in prihodnje leto. Za to so se odločili zaradi vse strožjih beneških omejitev za velike turistične ladje, ki v mesto ne smejo več vpluti, ampak se lahko zasidrajo le v bližnjem celinskem pristanišču Marghera, od koder nato turiste z manjšimi plovili odvažajo v Benetke.

"Čeprav smo se trudili, da bi obisk Benetk obdržali v našem potovalnem načrtu, izkušnja za naše goste zaradi prevažanja s čolni preprosto ne dosega naših standardov," so sporočili iz družbe Norwegian, ki bo odslej svoje ladje namesto v Benetkah sidrala v bližnjih pristaniščih: v Ravenni v Italiji, na Reki in v Zadru na Hrvaškem ter v Kopru v Sloveniji.

V Kopru zaenkrat križarke sprejemajo z odprtimi rokami. Foto: Shutterstock

"Zavedamo se, da so Benetke ena najveličastnejših destinacij na svetu, obožujejo jih tako naši gosti kot osebje, zato se zavedamo, da bi ta odločitev lahko sprožila nezadovoljstvo," so še sporočili iz družbe Norwegian, prve med velikimi ponudniki križarjenj, ki so Benetke popolnoma umaknili iz svoje ponudbe.

V Benetkah bodo sicer ob omejitvah za velike ladje letos spomladi uvedli tudi dolgo napovedovano vstopnino za dnevne obiskovalce, s poletjem pa naj bi obveljala tudi prepoved vodenih turističnih skupin z več kot 25 osebami. Gre za ukrepe, s katerimi želijo ublažiti prekomerni turizem, ki mesto v laguni, predvsem pa tamkajšnje prebivalce že dolgo močno obremenjuje.