Oči italijanskih medijev so uprte v Benetke, kjer poteka poročno slavje ameriškega milijarderja Jeffa Bezosa in Lauren Sanchez. Par, ki je skupaj s številnimi bogatimi in slavnimi gosti v mestu že od srede, naj bi si zaobljube na otočku v beneški laguni izmenjal danes, proslavljanje veselega dogodka naj bi se z zabavo zaključilo v soboto.

Enainšestdesetletni ustanovitelj Amazona in 55-letna nekdanja televizijska voditeljica sta nastanjena v hotelu Aman, luksuzni palači iz 16. stoletja, ki s pogledom na most Rialto leži ob Velikem kanalu.

Poročne zaobljube naj bi si danes izmenjala na slovesnosti na otočku San Giorgio Maggiore, ki leži nasproti Trga svetega Marka v odprtem amfiteatru. Med drugim jima bo po poročanju italijanskih medijev zapel Matteo Bocelli, sin slovitega opernega pevca Andree Bocellija.

Foto: Reuters Za poročno večerjo bo poskrbel z Michelinovimi zvezdicami okronan kuharski mojster Fabrizio Mellino, dišalo pa naj bi po južni Italiji, na krožnikih naj bi se znašle tako pica kot testenine. Za torto je medtem poskrbel francoski slaščičarski mojster Cedric Grolet, poročanje italijanskih medijev povzemajo tuje tiskovne agencije.

Več kot 200 svatov

Fotografom je doslej uspelo posneti že številne fotografije Jeffa Bezosa in Lauren Sanchez, ki naj bi imela za večdnevno slavje pripravljenih 27 oblek. V objektive so, pogosto med vkrcavanjem na čolne, ujeli tudi nekatere najbolj znane izmed več kot 200 svatov, ki so se zgrnili v slovito mesto.

Med gosti so med drugim ameriški zvezdniki Kim in Khloe Kardashian, Oprah Winfrey, igralec Orlando Bloom, igralec ameriškega nogometa Tom Brady, jordanska kraljica Rania, pevec Usher in hčerka ameriškega predsednika Donalda Trumpa Ivanka Trump s možem Jaredom Kushnerjem.

Foto: Reuters Danes so gostje kosili na vrtu vile Baslini na otočku San Giovanni Evangelista, slavje pa naj bi se v soboto z zabavo sklenilo v nekdanjem ladjedelniškem kompleksu Arsenale.

Od poroke si obetajo milijardo evrov prihodkov

Bezos in Sanchez sta po navedbah regionalnih oblasti mestu poklonila tri milijone evrov, obenem pa sta v izvedbo poročnih načrtov vključila lokalne rokodelce — najstarejša pekarna v Benetkah Rosa Salva je za darilo za svate spekla tradicionalne piškote, oblikovalsko podjetje Laguna B pa je pripravilo izdelke iz muranskega stekla.

Foto: Reuters Italijansko ministrstvo za turizem je danes navedlo, da si od poroke v celoti obeta skoraj milijardo evrov prihodkov — samo za dogajanje sta porabila 28,4 milijona, zaradi medijske vidnosti dogodka pa si obetajo še 895 milijonov evrov, čeprav priznavajo, da je ta znesek težko izračunati.

Številni kritični do spektakla

Poroka ima kljub dobičku sicer v mestu tudi številne kritike. Te segajo od polemik o ravnanju Amazona z zaposlenimi do ogljičnega odtisa Bezosovih gostov, ki so v mesto prileteli z zasebnimi letali v času, ko Benetke ogroža podnebna kriza.