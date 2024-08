Hrvaško središče za usklajevanje iskanja in reševanja na morju je potrdilo, da bo iskanje potekalo do nadaljnjega. V akvatoriju Jabuke so na voljo vsa razpoložljiva plovila, sodelujejo pa tudi ladja in letalo obalne straže ter plovilo hrvaške policije.

Kljub ugodnim okoliščinam, da je morje toplo in pogrešani mlad, so možnosti, da ga najdejo živega, vse manjše, je za HTV povedal predsednik Zveze hrvaških društev pomorskih kapitanov Sanjin Dumanić.