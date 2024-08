Blizu hrvaškega otočka Jabuka danes poteka obsežna iskalna akcija za mladim Britancem, ki je ponoči padel v morje z ladje za križarjenje Explorer Of The Seas družbe Royal Caribbean, poročajo hrvaški mediji. Policija je obvestilo o padcu tujega državljana v morje prejela ob 4.30, iskalno akcijo so začeli pol ure kasneje.

Na policiji so za hrvaški portal Index sporočili, da iskalno akcijo, v kateri sodeluje tudi policija, usklajuje center za iskanje in reševanje na morju. Policija pa bo preiskala tudi, kaj se je zgodilo.

Lokalni čolni prečesavajo območje

Takoj so sprožili obsežno iskalno akcijo na območju viškega arhipelaga, v kateri sodelujejo luška kapitanija Split, izpostava luške kapitanije v Hvaru, hrvaška obalna straža z ladjo in letalom, s katerim preiskujejo območje, ter zadrski policisti. Ob posadki ladje Explorer Of The Seas pri iskanju sodelujejo tudi posadke dveh drugih potniških ladij, pa tudi zasebne ladje in čolni, ki so se akciji pridružile prostovoljno, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.

O pogrešanem vse udeležence v pomorskem prometu obveščajo tudi preko radijskih postaj ob obali.

Eden od potnikov je na družbenih omrežjih objavil, da so ladja za križarjenje ter čolni z nje in lokalni čolni oblikovali okoli tri kilometre široko linijo in prečesavajo območje. Eden pa je ocenil, da je po tako dolgem času le malo verjetno, da je moški živ.

Jabuka je nenaseljen vulkanski otoček koničaste oblike, ki leži zahodno od otoka Vis. Po navedbah potnikov, ki jih je objavil Index, je bila ladja za križarjenje iz Dubrovnika na poti v Zadar.