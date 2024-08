V Narodnem parku Mljet so opazili strupeno veliko plamenko, tujerodno invazivno vrsto ribe s strupenimi bodicami, so v sredo potrdili predstavniki parka v južni Dalmaciji. Ob tem so opozorili, da je pojav te ribe le en od znanilcev nove podobe Jadranskega morja, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.

Pojasnili so še, da so ribo opazili na lokaciji Vranjiška na globini 12 metrov v času, ko je bila temperatura morja 24 stopinj Celzija. Za zdaj so zabeležili le en primerek te vrste, dolg 16 centimetrov.

Morski biolog Petar Kružić, ki je ribo fotografiral, je dejal, da je velika plamenka nevarna le, če se zbodemo na njenih bodicah. "Za zdaj glede na to, da jih ni veliko, ne moremo reči, da njihova prisotnost predstavlja zelo veliko nevarnost za ljudi," je dodal.

Požrešnica ogroža druge vrste, značilne samo za ta kraj

Bolj ogrožena je po njegovih besedah biotska raznovrstnost Jadrana, saj velika plamenka velja za precej požrešno in lahko ogrozi endemite, kot sta glavoč in navadna babica. "Velika plamenka se je zagotovo udomačila v podmorju južnega Jadrana, tu je prisotna že nekaj let in bo zagotovo vrsta, ki bo uvrščena na seznam vrst Jadrana in jadranskih rib," je poudaril Kružić.

Riba z znanstvenim imenom pterios miles se v Jadranu širi. Njeno prisotnost so do zdaj potrdili že ob obali Črne gore ter blizu Visa, Cavtata, Korčule in Lastova.

Njeni naravni sovražniki so hobotnice in kirnje, je pa tudi užitna in jo je mogoče uporabljati za prehrano ljudi.