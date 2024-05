Slovenski ribič pri Rovinju ujel najbolj smrtonosno ribo na svetu. En primerek lahko ubije 30 oseb.

Pri otoku Ceja v Medulinskem zalivu so v ponedeljek opazili sedem srebrnoprogastih napihovalcev, ki vsebujejo izjemno močan strup tetrodotoksin, ki lahko v primeru zaužitja povzroči hude zdravstvene težave ali celo smrt. En primerek so na globini 19 metrov ujeli in ga odpeljali v Center za raziskovanje morja Rovinj. Opazil jih je slovenski ribič Anton Vidovič.

Srebrnoprogasta napihovalka vsebuje izjemno močan strup tetrodotoksin. Najbolj je skoncentriran v spolnih žlezah in jetrih, prisoten pa je tudi na koži. Domnevajo, da je usoden odmerek od enega do dveh miligramov, so sporočili na spletni strani Akvarija Pula in dodali, da je ribo ujel ter fotografiral slovenski ribič Anton Vidovič.

Negativno vplivajo na biotsko raznovrstnost in ogrožajo ribištvo

Ta vrsta je invazivna in jo uvrščamo v tako imenovane lesepsijske selivke, vrsto, ki vstopi v Sredozemlje iz Rdečega morja skozi Sueški prekop. Prvotno te ribe živijo v tropskih regijah Indijskega in Tihega oceana. Zaradi svojega plenjenja in pomanjkanja naravnih sovražnikov negativno vplivajo na biotsko raznovrstnost ter ogrožajo ribištvo, saj poškodujejo ribiške mreže, trgajo vabe in trnke.

Biologi verjamejo, da so napihovalci svojo znamenito napihnjenost razvili, ker so zaradi počasnega, nekoliko okornega načina plavanja lahek plen za plenilce. Namesto da bi pobegnili, napihovalci uporabljajo svoje elastično telo in sposobnost hitrega zaužitja ogromnih količin vode (in celo zraka, ko je to treba), da se spremenijo v skoraj neužitno žogo, ki je nekajkrat večja od njihove običajne velikosti.

Da bi se branili pred plenilci so razvili znamenito napihnjenost. Foto: Guliverimage Plenilec, ki jo uspe zgrabiti, ne bo dolgo užival v ulovu. Skoraj vse napihovalke vsebujejo tetrodotoksin, zelo močan nevrotoksin, ki lahko povzroči paralizo živčnega in dihalnega sistema ali celo smrt.

En primerek ubije 30 odraslih oseb

Za ljudi je tetrodotoksin smrtonosen in je do 1200-krat bolj strupen kot cianid. V eni ribi je dovolj toksina, da ubije trideset odraslih oseb, protistrup pa ni znan, piše Morski.hr.

Toda meso teh rib na Japonskem velja za poslastico, imenovano fugu, je izjemno drago in ga pripravljajo samo usposobljeni kuharji z licenco, ki vedo, da en slab skoraj gotovo povzroči smrt stranke.