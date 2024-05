Na sobotni Evroviziji drugouvrščenega Baby Lasagno so na sprejemu v Zagrebu pozdravili kot zmagovalca. Priredili so mu nepozaben sprejem, na katerem naj bi se zbralo okoli 10 tisoč ljudi, manjkali pa niso niti lanski predstavniki skupina Let 3 ter hrvaški premier Andrej Plenković. Posnetek z nedeljskega sprejema v Zagrebu si oglejte zgoraj.

Nekaj oboževalcev ga je pričakalo že na zagrebškem letališču, med njimi sta bila tudi njegova starša Dragan in Marija Purišić. Mama je po poročanju Dalmatinskega portala povedala, da je tekmovanje doživljala zelo evforično, z veliko ljubezni in sočutja. "Danes sem najponosnejša mama na Hrvaškem," je dodala. Oče pa je dejal, da ne čuti ničesar drugega kot ponos in srečo ter da je zadovoljen s sinovim dosežkom.

Baby Lasagna performs "Rim Tim Tagi Dim" at his welcome home concert in Zagreb 🇭🇷 #Eurovision pic.twitter.com/5W2FVlzkGU — Mark (@ESCMarkk) May 12, 2024

Oboževalci so ga ganili do solz

Po prihodu na letališče se je Baby Lasagna, čigar pravo ime je Marko Purišić, odpravil na glavni zagrebški trg, kjer ga je pričakalo na tisoče ljudi, da bi proslavili zgodovinski uspeh naših sosedov na tekmovanju za Pesem Evrovizije. Zagreški župan je ocenil, da se je zbralo okoli 10 tisoč ljudi.

Obiskovalci so ves čas vzklikali "Marko, radi te imamo," zaradi česar je Purišić v nekem trenutku začel jokati.

Baby Lasagna gets emotional seeing the crowd that gathered to greet him in Zagreb, Croatia #Eurovision2024 #ESC24 pic.twitter.com/G0te4BkdWC — AI and some stuff (@ai_and_stuff) May 12, 2024

Čaka ga še sprejem v domačem Umagu

28-letnik je pred množico na Trgu bana Jelačića dvakrat izvedel svojo evrovizijsko skladbo Rim Tim Tagi Dim, vsi pa so z njim peli in plesali. Na odru sta se mu pridružila tudi zagrebški župan Tomislav Tomašević in hrvaški premier Andrej Plenković.

Poleg Baby Lasagne so nastopili tudi lanski predstavniki skupina Let 3 ter nekdanji predstavnici Tajči in Emilija Kokić. Tam je bila tudi njegova partnerka Elizabeta Ružić, ki je svojega zaročenca spremljala na tekmovanju v švedskem Malmöju.

V prihodnjih dneh mu bodo slavje ob osvojenem drugem mestu pripravili tudi v domačem Umagu.

