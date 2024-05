28-letni Baby Lasagna po nedeljski nočni vrnitvi v hotel iz Malmö Arene o okusu in izboru žirije ni želel govoriti, je pa Hrvat izkoristil priložnost za zahvalo vsem, ki so podprli njegovo pesem Rim Tim Tagi Dim in njegov nastop v finalu.

"Mislil sem, da bom bolj žalosten, ker smo izgubili, a sploh nisem žalosten, res sem srečen," je za Jutarnji povedal ob prihodu v hotel.

Kot je dejal, je bil vesel glasov občinstva. "Rekel sem že: 'Na vaše koncerte ne bo prišla žirija, ampak občinstvo'. Skratka sem srečen in zadovoljen. Bilo je super, bilo je napeto, vesel sem, da smo osvojili drugo mesto. Seveda bi mi bilo ljubše, če bi končali prvi. Mislim, da smo dali vse od sebe in občinstvo je pokazalo, da smo naredili nekaj dobrega. Mislim, da smo lahko ponosni na to drugo mesto. Ponosen sem nanj," je dejal Baby Lasagna.

Kaj je povedal o zmagovalcu Nemu?

"Dragi ljudje, hvala vam do neba, hvala vam iz srca. Napolnili ste me z veliko sreče in ponosa. Slišal sem, da je skoraj cela Hrvaška gledala naš nastop na Pesmi Evrovizije," je dejal in nato razkril, kaj si misli o novem zmagovalcu Evrovizije, Švicarju Nemu.

"Nemo je imel poleg žirije tudi veliko podporo občinstva in to z razlogom. Njegova pesem je fantastična, mislim, da si je zaslužil zmago," je še džentelmensko zaključil Baby Lasagna.

Baby Lasagna je s skladbo Rim Tim Tagi Dim osvojil 547 točk (210 točk žirije in 337 od občinstva). Zmagovalec Nemo pa je s skladbo The Code osvojil skupno 591 točk (365 točk žirije in 226 točk občinstva).

