Družbena omrežja gorijo: "Lazanja, ti si naš zmagovalec, Hrvaška je oropana!"

Nebinarni raper Nemo je s skladbo The Code (Koda) na letošnjem 68. tekmovanju za pesem Evrovizije Švici pripel evrovizijsko zmago. Za svoj nastop je skupno prejel 591 točk. Na drugo mesto se je s 547 glasovi uvrstil Baby Lasagna alias pevec Marko Purišić s skladbo Rim Tim Tagi Dim. Slovenska predstavnica Raiven je s 27 točkami in skladbo Veronika pristala na 23. mestu.

Številni komentatorji in gledalci z zmago švicarskega predstavnika Nema niso bili pretirano zadovoljni, spet drugi so njegovo zmago dobro sprejeli in pohvalili njegov nastop. Foto: Guliverimage

Na družbenih omrežjih so se vnele razprave o tem, da je bil hrvaški predstavnik oropan zmage. Eden izmed komentatorjev na omrežju X je zapisal: "Hrvaška je bila oropana!" in "Naš zmagovalec." Eden izmed komentatorjev je zapisal: "Zakaj ste presenečeni? Zmagal je freak show. Žal mi je za Baby Lasagno."

Nekateri so svoje mnenje izrazili na precej vulgarne načine: "Hrvaška bi morala zmagati. To je s*anje!"

Številni gledalci in poslušalci so se pridružili mnenju, da bi morala na Švedskem slaviti Hrvaška s skladbo Rim Tim Tagi Dim, a nekateri komentatorji so vseeno ostali prizemljeni in so pohvalili svojega evrovizijskega predstavnika: "Seveda mi je žal, ampak realno drugo mesto je super. Tako da pozabimo zdaj kdo je kdo, še nikoli nismo dosegli takšnega rezultata (razen Rive, če to šteje). Odlična predstava, Baby Lasagna."

"Dragi Marko, kar si nocoj naredil za Hrvate in svojo državo, je spektakularno. Prosim, ne počuti se slabo. Želimo si več pesmi, kot je 'Rim Tim Tagi Dim'. Doseči najboljši rezultat za Hrvaško je najboljši dosežek doslej," je hrvaškega predstavnika pohvalil eden izmed komentatorjev na omrežju X.

