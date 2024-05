Hrvaški predstavnik na Evroviziji Baby Lasagna, s pravim imenom Marko Purišić, na letošnjih stavnicah za zmago na Evroviziji kotira najvišje. Stavnicam pritrjuje tudi občinstvo, ki je mladega hrvaškega pevca na polfinalnem izboru med izvedbo spremljalo in z njim pelo od začetka do konca, tako, da se je mnogim zdelo, da gledajo prizore iz njegovega koncerta, ne pa iz dvorane v Malmöju, kjer poteka letošnji izbor za pesem Evrovizije.

Stavnice mu pripisujejo največje možnosti za zmago na Evroviziji. Bo tekmovanje prihodnje leto potekalo na Hrvaškem?

28-letni Purišić, ki sicer prihaja iz Umaga, si je svoje umetniško ime Baby Lasagna nadel v trenutku navdiha, ko je v Novigradu iskal tržnico, da bi na njej kupil vodo in vzel tableto proti glavobolu. Za svoje glasbene vplive priljubljeni Hrvat navaja zasedbe Rammstein, Electric Callboy in Tonči & Madre Badessa. Njegovo zvrst glasbe poznavalci opišejo kot mešanico pop punka, techna, metala in housa.

Na Doro sprva sploh ni bil uvrščen

Od leta 2011 do 2016 in od 2018 do 2022 je Pulišić kot kitarist, avtor in glasbeni producent sodeloval v hrvaški rock zasedbi Manntra, kasneje pa se je z zasedbo razšel in leta 2023 začel razvijati svojo samostojno kariero. Še istega leta je izdal dva singla, letos pa s pesmijo Rim Tim Tagi Dim slavil na hrvaški Dori, kjer je bil izbran za predstavnika naših južnih sosedov na Evrovizije.



Zanimivo je, da ga sprva žirija hrvaške nacionalne televizije ni uvrstila med nastopajoče na Dori, izbrala pa ga je za rezervno skladbo. Ko je ena od udeleženk, pevka Zsa Zsa, kasneje odstopila, je bil Baby Lasagna uvrščen med nastopajoče.

O čem govori njegova pesem?

Glasbeni slog Baby Lasange se vrti okoli avtobiografskega pripovedovanja zgodb, poglabljanja v njegove osebne izkušnje, hkrati pa obravnava širša družbena vprašanja, zlasti tista, ki zadevajo njegovo domovino. Njegov najbolj znan primer je prav evrovizijska skladba Rim Tim Tagi Dim, pretresljiva pripoved, ki prikazuje potovanje mladega fanta iz Hrvaške v iskanju svetlejše prihodnosti v drugi državi in čeprav je nad tem navdušen, ga zaradi selitve še vedno pesti tesnoba. V besedilu pesmi 'rim tim tagi dim' služi kot ime izmišljenega ljudskega plesa pripovedovalčeve rojstne vasi. Pesem je navdihnila njegova priložnost, ki jo je imel, da sprejme službo na ladji za križarjenje, a jo je zavrnil.

Študiral je tudi v Ljubljani

Čeprav veliko članov njegove družine dela na pedagoškem področju, se je Purišić odločil, da sam sledi svoji glasbeni karieri, v Bujah je študiral turizem, v Ljubljani pa glasbeno produkcijo oz. inženiring. Kot je povedal v enem od intervjujev, je, preden se je z glasbo začel ukvarjati profesionalno, delal kot receptor, sobar in gostilničar, kot glasbenik pa je igral tudi po terasah in delal v trgovini z živili v Umagu.

Čeprav veliko članov iz njegove družine dela na pedagoškem področju, se je Purišić odločil, da sam zasleduje glasbeno kariero.

Istran se opredeljuje za katolika, v intervjuju za Bitno.net je za svoja duhovna vzornika imenoval patra Pija in apostola Pavla. Hrvaški pevec ima tudi mlajšega brata Martina, ki je prav tako glasbenik v zasedbi Mono Inc.

Ni si mogel predstavljati, da se bo to zgodilo

"Spominjam se trenutka, ko sem v svoji majhni sobi pisal pesem Rim Tim Tagi Dim. Nisem si mogel niti predstavljati, da se bo zgodilo to. Še vedno imam občutek, da živim življenje nekoga drugega. Hvala za ta trenutek, bil je uresničitev sanj. Hvala za vedno," je ob delitvi posnetkov polfinalnega nastopa na Evroviziji na svojem Instagram storyju zapisal Baby Lasagna.

Njegova odrska prezenca in oblačila, ki jih nosi na odru so nenavadna in izstopajoča.

Posnetek njegovega nastopa je eden najbolj gledanih evrovizijskih nastopov, na uradni evrovizijski Youtube strani pa je zgolj v enem dnevu dosegel že več kot tri milijone ogledov in več kot 90 tisoč všečkov. Prav tako je po polfinalu eksplodiral tudi profil pevca, saj ima na Instagramu zdaj že več kot 110 tisoč sledilcev.

